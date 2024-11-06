Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, Türkiye'yi Fransa'nın "stratejik rakipleri" arasında sıraladı.

FRANSIZ GENERALDEN TÜRKİYE RAHATSIZLIĞI

Fransa basını, Burkhard 25 Eylül'de parlamentoda yaptığı sunumda Moskova, Pekin ve Çin gibi Ankara'yı da Fransa'nın "stratejik rakipleri" arasına koyduğunu yazdı.

Barkhane Harekatı'nın şartlar gereği sona ermesi halinde Afrika'nın "önemli bir operasyon alanı" olarak kalacağını dile getiren general Burkhard, "Stratejik rakiplerimizin (Çin, Rusya, Türkiye, İran) etkisine karşı koymaya ihtiyacımız var" dedi.

Libya'daki varlığımıza atıfta bulunan Burkhard, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ve onun sözde uzantısı SDG'ye yönelik mücadelesinden rahatsız olduğunu dile getirdi.