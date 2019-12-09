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Fransız Patroller çakıldı, Türk Bayraktar 110 bin saattir göklerde

Fransa'sız Safran Electronics & Defense firması tarafından geliştirilen Patroller taktik İnsansız Hava Aracı (İHA), orduya teslimat öncesi yapılan bir test uçuşunda çakıldı.

  • star.com.tr
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Fransa'nın Patroller taktik İHA'sı, İstres Hava Kuvvetleri Üssü'nde orduya teslimatı öncesi Safran Electronics & Defence ekiplerince yapılan test uçuşunda çakıldı.
 
İHA'nın Cuma günü saat 15:58'de Saint-Mitre-les-Remparts kasabasında düştüğü belirtildi.
 
Safran Electronics & Defence tarafından yapılan açıklamada, ''Kazanın olduğu alan derhal güvence altına alındı. Olayın nedenlerini belirlemek için çalışmalarımız sürüyor.'' ifadelerine yer verildi.
 
Teslimat planına göre ilk sistem 2019'un sonunda orduya teslim edilecekti. İkinci teslimatın ise, 2020'de yapılması planlanıyordu.
 
Porje kapsamında 2030 yılına kadar orduya 28 Patroller taktik İHA teslim edilmesi öngörülüyordu.
 
Halihazırda çeşitli ebatlarda 160 İHA'sı bulunan Fransız ordusu, 2023'e kadar bu sayıyı 1200'e çıkarmayı planlıyor.
 
BAYRAKTAR 110 BİN SAATTİR GÖKLERDE 
 
Türkiye'nin terörle mücadelesini yeni bir boyuta taşıyan Bayraktar İHA, serüvenini Akıncı ile sürdürüyor.
 
Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemleri ile donatılan Akıncı, dünyada sadece 4 ülke tarafından üretilebiliyor.
 
Öte yandan Türk savunma markası Baykar tarafından özgün imkanlarla geliştirilen Bayraktar taktik İHA sistemi, 110 bin saattir göklerde.
 
2014 yılından bu yana aktif görev yapan Bayraktar TB2, 27 saat 3 dakika havada kalarak Türk havacılık tarihi rekoruna imza attı.

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