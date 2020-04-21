Füzelerin kritik bileşenine Türk dokunuşu

21 Nisan 2020 Salı 17:56 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 18:02

Daha önce HİSAR Hava Savunma Sistemi, Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi (UMTAS), Orta Menzilli Tanksavar Füzesi (OMTAS) ve SOM Seyir Füzesi gibi milli projeler için 4+ kilometreden 250+ kilometre menzile kadar Görüş Hattı (LOS) ve Görüş Hattı Ötesi (BLOS) veri bağı terminallerini yerli ve milli imkanlarla geliştiren Meteksan Savunma, füze sistemlerinin kritik alt bileşenlerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Meteksan Savunma; özellikle füze sistemleri olmak üzere birçok hava, kara ve deniz platformu tarafından kullanılmakta olan Karıştırmaya Dayanıklı Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi (Anti-Jamming GNSS)’ni, kendi öz kaynaklarını kullanarak başarıyla geliştirdi. Bu sayede; halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan birçok platform ve Türk savunma sanayii şirketleri tarafından geliştirilen ürünlerde dışarıdan tedarik edilmek suretiyle kullanılan Anti-Jamming GNSS’in, artık yurtiçinden tedarik edilmesi ve bu alandaki dışa bağımlılık ile zaafın sonlandırılması amaçlanıyor.

İsmail DEMİR, SİHA, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Suriye SİHA, Bahar Kalkanı Harekatı

Anti-Jamming GNSS

Küresel Konumlandırma Sistemi (KKS) sinyalleri, alıcıya ulaşana kadar uzun bir yol izledikleri için atmosferik etkilerden dolayı güç bakımından zayıflamaktadırlar. Bu durum, Küresel Konumlandırma Sistemleri’nin çeşitli karıştırıcılar tarafından kolayca bastırılabilmesine, alıcının sinyal takibini kaybetmesine ve çözüm üretmemeye başlamasına sebebiyet vermektedir. Birçok milli platformda bulunan Küresel Konumlandırma Sistemleri’nin düşman unsurlarca karıştırılması, platformların işlevini kaybetmesine, hatta kazaya uğramasına kadar büyük sorunlara yol açmaktadır.

Askeri platformların bekası açısından karıştırıcı sinyallerinin temizlenebilmesi ve bastırılabilmesi, kritik öneme haizdir. Bu kapsamda Meteksan Savunma; GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU uydu sinyallerini destekleyen ve çoklu frekans bantlarında çalışabilen Anti-Jamming GNSS (Karıştırma/Aldatma Engelleyici KKS Sistemi) ürününü geliştirmeyi tamamlamış bulunmaktadır. Meteksan Savunma Anti-Jamming GNSS ürünü sayesinde karıştırma sinyalinin yönü belirlenebilmekte ve uzaysal filtreleme kullanılarak karıştırma sinyallerinin bastırılması sağlanmaktadır.

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Meteksan Savunma Karıştırma Önleyici KKS birimi aynı zamanda dahili KKS alıcı kabiliyetine sahip olduğu için harici bir KKS alıcısı ihtiyacı olmadan, filtrelenmiş KKS sinyalleri ile konum/hız/zaman bilgisi hesaplayabiliyor. Meteksan Savunma’nın sahip olduğu ileri teknoloji anten tasarım altyapısı sayesinde, CRPA anten tasarımlarını da kendi geliştiriyor ve platformlara özel anten çeşitliliği sunabiliyor. Meteksan Savunma; sahip olduğu ileri teknoloji anten tasarım altyapısı sayesinde, CRPA anten tasarımlarını da kendi geliştirmekte ve platformlara özel anten çeşitliliği sunabilmektedir.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Anti-Jamming GNSS, muharebe ortamında karşılaşabilinecek karıştırma tehditlerine karşı dünya standartlarında teknolojiler içeren, boyutları ve hafifiliği ile füze sistemleri ve insansız hava araçları başta olmak üzere her tür platformda kullanılabilecek bir ürün olarak benzerlerinden ayrılıyor.

Anti-Jamming GNSS’in Teknik Özellikleri:

GPS L1, GPS L2 ve GLONASS L1 frekans bantlarında çalışabilme

4 kanallı dizi anten (CRPA)

Platforma uygun anten tasarımı

Aynı anda birden fazla karıştırıcıya karşı dayanımlı

Yüksek hız, manevra ve yükseklikte çalışabilme

Düşük güç ihtiyacı, ağırlık ve küçük boyutlar

Dahili Alıcı Özelliği

MIL-STD-810G ve MIL-STD-461F uyumluluk

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SavunmaSanayiST'de yer alan habere göre, Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan, Anti-Jamming GNSS’in Meteksan Savunma’nın proaktif ürün geliştirme yaklaşımının örneklerinden biri olduğunu belirterek; “Özellikle helikopter, insansız hava araçları, füze sistemleri gibi birçok askeri platformumuz için geliştirdiğimiz ileri teknoloji elektronik sistemler Meteksan Savunma’da; insan kaynağı, teknoloji, altyapı ve iş ekosistemi anlamında çok ciddi bir birikim oluşturdu. Biz de bu birikimi, ihtiyaç duyulduğunu gördüğümüz diğer alanlara, bir proje olmasını beklemeden, öz kaynaklarımızı kullanarak aktarıyoruz. Anti-Jamming GNSS de bu yaklaşımımızın bir ürünü. Bu yeni sistemin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin platformlarının güvenilirlik ve güvenliğine önemli katkı sağlayacağından eminiz.” açıklamalarında bulundu.