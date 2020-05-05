İnsansız, yapay zekayla güçlendirilmiş... Geleceğin savaş uçağında kritik gelişme

star.com.tr 05 Mayıs 2020 Salı 12:16 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 12:20

Boeing'den yapılan açıklamaya göre, 'Loyal Wingman' olarak adlandırılan İHA, yarım yüzyıldan fazla bir süre Avustralya'da tasarlanan ve üretilen ilk uçak olacak.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison basın açıklamasında, 'Bu, ülkemiz ve Avustralya savunma sanayi için gerçekten tarihi bir andır.' dedi.

Boeing'e göre Sadık Wingman, şimdi zorlu zemin ve uçuş testlerine tabi tutalacak. Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Mel Hupfeld, silahlı kuvvetler ve uçak üreticisi arasındaki işbirliğine övgüde bulundu.

Hupfeld, 'Bu, Hava Kuvvetleri'nin Boeing Avustralya ve savunma sanayi ile olan ilişkisinin önemini daha geniş bir şekilde gösteriyor. Gelecekte bu uçağın mevcut filomuza getirebileceği yetenekleri, dört gözle bekliyorum.' dedi.

Şubat 2019'da Avustralya hükümeti, insansız savaş uçağı üretme projesine 25,8 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını açıklamıştı.

Sadık Wingman insansız hava taşıtının kendi başına istihbarat misyonları yürütebileceği veya insanlı uçaklara destek sağlayabileceği bildiriliyor.

Azalan talep ve küresel durgunluk nedeniyle büyük kayıplar veren ABD havacılık ve savunma devi Boeing, 2019'un başlarında tanıttığı 'Loyal Wingman' insansız savaş uçağı programını hızla devam ettirdi.

Boeing Avustralya bölümünün yanı sıra, programın işbirlikçileri arasında BAE Systems Avustralya bölümü, İsviçre havacılık ve savunma devi RUAG Avustralya bölümü, Avustralyalı savunma ve havacılık üreticisi Ferra Engineering ve yerel özel şirket AME Systems'ın olduğu belirtiliyor.

Şirketlerin, ülkenin özel operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için Kraliyet Avustralya Hava Kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde olduğu söyleniyor.

PROJE HAKKINDA BİLİNEN BAZI DETAYLAR

Loyal Wingman projesinin aşamada 3 prototipi üretilecek.

Loyal Wingman projesinde üretilecek İHA'ların 3.700 km'lik menzile sahip olması planlanıyor.

İHA, Boeing, F / A-18 Süper Hornet'in üçte ikisi büyüklüğünde olacak.

Kokpitsiz bir savaş uçağı şeklinde tasarlanan İHA'nın, bir savaş uçağı performansı göstereceği belirtiliyor.

İHA'nın ne tür ya da ne kadar silah taşıyacağı hakkında hiçbir bilgi verilmedi.

Ancak, savaş pilotlarının hayatlarını tehlikeye atmadan istihbarat, gözetim ve keşif toplama operasyonlarına katılmasını sağlamak için elektronik savaş sistemleri ve gelişmiş sensörler ile donatılacağı belirtiliyor.

Şirket, 2020'de platformu uçurmak için zor bir hedef belirledi ve Loyal Wingman'ı sadece Avustralya değil, dünya çapındaki müttefik ordulara da sunmayı umuyor.

Avustralya hava kuvvetleri İHA'ları, Lockheed Martin F-35A ve Boeing F / A-18E / F Süper Hornets, EA-18G Growler filosunun yanı sıra, E7-A Wedgetail ve uçaklarının yanı sıra P-8A Poseidon deniz devriye uçağı gibi elektronik savaş ve havadan erken uyarı da dahil olmak üzere diğer uçaklarla senkronize çalıştırmayı hedefliyor.

Avustralyalı Amerikalı müttefikler, savaş yeteneklerini artırarak Pekin’in Pasifik'te artan askeri gücünü de dizginlemeye çalışıyor.

Boeing'in Loyal Wingman programı, ABD Hava Kuvvetleri'nin F-22 ve F-35 savaş uçağı ile birlikte kullanılmasını beklediği Kratos Savunma İHA'sı olan XQ-58A Valkyrie ile karıştırılmamalıdır. Bu program zaten uçuş testi aşamasında.

Boeing, mühendislik hatasının neden olduğu iki ölümcül kaza koronavirüs pandemisi nedeniyle ciddi bir krizin eşiğinde devletten yarım için 60 milyar dolar yardım istedi.

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