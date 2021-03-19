Geleceğin Saldırı Helikopteri için kritik dönemeç! Savunma devleri kıyasıya yarışıyor

star.com.tr 19 Mart 2021 Cuma 10:55 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 11:02

Tümgeneral Wally Rugen, ABD Ordusu'nun Gelecek Saldırı Keşif Uçağı programı için, önümüzdeki ay büyük bir gereksinim incelemesine girileceğini ve bu süre zarfında, tasarımların 2022'nin sonunda uçuşa hazır olup olmadığını belirleyeceklerini söyledi.

Pentagon, FARA programı kapsamında, OH-58D Kiowa Warrior helikopterlerinin kullanımdan kaldırılmasının ardından, kritik bir yetenek boşluğunu doldurmak istiyor. Bu boşluğu doldurmak için son üç girişim de başarısız oldu.

Rugen, Defence News'e bu yılın başlarında verdiği bir demeçte, Ordu'nun FARA için son tasarım hazırlık incelemesini aralık ayında tamamladığını, nisan ayında Ordu Gereksinimleri Gözetim Konseyi'nin, helikopteri inşa etmek için yarışan iki şirketin yeni tasarım yinelemelerini gözden geçireceğini açıkladı.

Şirketler aylardır, prototipler oluşturmak için uğraşıyor ve siparişin gelecek yılın sonuna kadar uçuşa hazır hale gelmesi için mücadele ediyor.

Lockheed Martin ve Bell şirketleri, Kasım 2022'den itibaren prototiplerini uçurmak için kafa kafaya bir rekabet içindeler. Ordu, rekabetçi uçuş döneminin ardından üretim için hangisini seçeceğine karar verecek.

İki şirket, gelecekteki bir uzun menzilli saldırı helikopteri (FLRAA) tedarik etmek için deneyime sahip.

Ordu Havacılığının program yürütme görevlisi General Rob Barrie göre, FLRAA'nın teklif talebinin 2021 mali yılının üçüncü çeyreğinde verilmesi bekleniyor.

FARA çabası için Sikorsky, Raider X adını verdiği S-97 Raider'ına dayanan bir koaksiyel rotor kanat tasarımı oluşturdu. Bell ise, 2019'daki yıllık AUSA konferansında kendi tasrımı 360 Invictus'u tanıttı.

Ordu gelecekteki her iki helikopter programıyla da ilerlerken, Rugen gelecekteki savunma bütçeleri sabit veya daralmış olsa bile, hizmetin hem FARA (Geleceğin Saldırı Keşif Helikopteri) hem de FLRAA (Geleceğin Uzun Menzilli Saldırı Helikopteri) ile devam etmekten başka seçeneği olmadığı konusunda kararlı olduklarını söylüyor. Aynı zamanda her ikisini de eşzamanlı olarak tedarik etmenin mümkün olduğunu vurguluyor.

Aynı çabalar doğrultusunda yürütülen Boeing-Sikorsky RAH-66 Comanche programı, başarısız olmuş ve 2004'te aniden iptal edilmişti.

Ordunun geliştirme sürecine daha verimli bir şekilde para harcadığı belirten Rugen, 'Servis, Comanche programı kapsamında iki prototip için yaklaşık 9 milyar dolar harcadı. FARA ve FLRAA'da 18 prototip çıkarmak için 7 milyar doların biraz üzerindeyiz." dedi.

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