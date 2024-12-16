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Savunma

Gelişmiş özellikleri dikkat çekiyor! 16 adet J-10C çok amaçlı savaş uçağı satın alımı için ilk adım

Pakistan, Çin'den satın aldığı J-10C savaş uçaklarıyla Hava Kuvvetleri'nin kapasitesini artırırken diğer ülkelere ise bu konuda ilkham olmaya devam ediyor. Yerel medyada yer alan habere göre Bangladeş Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşali Şeyh Abdul Hannan'ın ülkesi için Çin'den 16 adet J-10C çok amaçlı savaş uçağı satın alma niyetinde olduğu ifade edildi.

Star Gazetesi16 Aralık 2024 Pazartesi 21:44 - Güncelleme:
Gelişmiş özellikleri dikkat çekiyor! 16 adet J-10C çok amaçlı savaş uçağı satın alımı için ilk adım
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Yerel basın, Hannan'ın 15-18 Kasım tarihlerinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin (PLAAF) daveti üzerine Çin'e yaptığı resmi ziyaretin ardından J-10C'lere olan ilginin arttığını vurguladı.

SALDIRI HELİKOPTERLERİ ALIMI GÜNDEMDE

Bazı kaynaklar Hannan'ın J-10C satın alımınından açıkça bahsettiğini öne sürerken, bazı kaynaklar ise model belirtmeden çok amaçlı savaş uçakları ve saldırı helikopterlerinin aktif olarak takip edildiğini belirtti. Bangladeş medyası, ordunun, modernizasyon programının bir parçası olarak J-10C'yi değerlendirdiğine dair Ağustos ayında çeşitli iddialarda bulunmuştu.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Gelişmiş aviyonikleri, AESA radarı ve çeşitli modern silahlarla uyumluluğuyla bilinen J-10C, küresel pazarda rekabetçi bir seçenek haline geldi. Pakistan örneğinde olduğu gibi Çin'in hızlı üretim ve teslimat yetenekleri savaş uçağına olan ilginin artmasına neden oldu. Bangladeş medyası, İslamabad yönetiminin anlaşmanın tamamlanmasından sadece birkaç ay sonra uçağın ilk teslimatını aldığını duyururken, J-10C'lerin Pakistan Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç kattığını dile getirdi.

"PAKİSTAN REFERANS SAĞLIYOR"

Basın, Bangladeş'in J-10C'ye olan ilgisinin, savunma ortağı olarak Çin ile uzun süredir devam eden ilişkisi ile de bir bağının olduğunu bildirdi. Haberde, "Bangladeş'in Çin savaş uçaklarını işletme geçmişi, J-10C'yi çekici ve lojistik olarak uygulanabilir bir seçenek haline getirebilir. Ayrıca, Pakistan'ın uçakla ilgili deneyimi Bangladeş için değerli bir referans sağlıyor" denildi.

Yerel medya, Bangladeş Hava Kuvvetleri'nin eskiyen F-7MB filosunun yerine geçici bir çözüm olarak ilk aşamada 16 adet J-10C savaş uçağı satın almayı planldığının altını çizdi.

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