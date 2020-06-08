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Savunma

Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi, TCG Anadolu'ya entegre edilmek üzere teslim edildi

HAVELSAN'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi (GBDS) TCG Anadolu'ya entegre edilmek üzere teslim edildi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 16:02 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 16:07
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Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi (GBDS) ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den geldi. Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda HAVELSAN'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi’nin (GBDS) TCG Anadolu'ya entegre edilmek üzere teslim edildiğini duyurdu. Demir, "HAVELSAN’ın tasarladığı Gemi Bilgi Dağıtım Sistemini ANADOLU gemimize entegre edilmek üzere teslim ettik. Milli imkanlarla geliştirilen ve platformların kalbi olarak da nitelendirilen GBDS, tüm verileri ihtiyaç sahibi sistemlere gerçek zamanlı ve hassas olarak sunuyor” ifadelerini kullandı.

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