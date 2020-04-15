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Savunma

Gemisavar füzesi ve torpidoya onay

Son dönemlerde deniz havacılığına önemli yatırımlar yapan Hindistan için bir tedarik haberi daha geldi. ABD'den yapılan açıklamada, Yeni Delhi'nin talep ettiği gemisavar güdümlü mermisi ve torpidoların tedariki için yeşil ışık yandı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 15:01 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 15:01
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Hint Donanması için FMS kapsamında 10 adet AGM-84L Harpoon Blok II gemisavar füzesi ve 16 adet Mk54 hafif torpidoya ek olarak üç adet Mk54 eğitim torpilinin olası satışı onaylandı.

Gerekli yedek parça, donanım ve eğitim desteğiyle beraber paketin yaklaşık maliyeti 63 milyon Amerikan Doları olarak açıklandı.

Hindistan'ın 2009'da ABD ile imzaladığı 2,1 milyar Amerikan Doları tutarındaki anlaşma ile tedarik ettiği P-8I Neptune deniz karakol uçaklarında kullanılacağı belirtilen AGM-84L Harpoon Blok II, Harpoon füze ailesinin havadan fırlatılan modeli.

600'den fazla harp gemisi, 180 kadar denizaltı ve yaklaşık 12 farklı hava aracına entegre edilen Harpoon'ların Blok II modeli, 226 kg zırh delici parça tesirli harp başlığına sahip. Ataletsel sistem destekli GPS seyrüsefer donanımı sayesinde mühimmat, ufukötesi hedeflere yüksek hassasiyetle vuruş sağlayabiliyor.

Amerikan Donanması'nın standart denizaltı savunma harbi torpidosu olan Mk 54'ler, aktif veya pasif güdüm sisteminin yanı sıra akustik tarayıcı başlık sayesinde farklı güdüm modlarına sahip. 43,9 kilogramlık harp başlığına sahip olan torpidolar, 278 kilogram ağırlığında.

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