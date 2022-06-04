6. nesil uçak ne zaman geliyor? Gizemli projeyle ilgili kritik açıklama

ABD, 5. nesil savaş uçaklarından sonra, Yeni Nesil Hava Hakimiyeti[NGAD]olarak adlandırdığı 6. nesil uçak projesi üzerinde çalışıyordu. Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, gizemli projenin son durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Washington merkezli The Heritage Foundation düşünce kuruluşunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kendall, "NGDA sisteminde henüz geliştirme aşamasına geçilemedi. On yılın sonunda bu kapasiteye sahip olacağımızı düşünüyoruz." dedi.

GİZEMLİ 6. NESİL NGDA PROJESİ

Muhabirler daha fazla bilgi almak için ısrar etse de Kendall, programın gizlilik statüsü nedeniyle yorum yapmaktan kaçındı.

Öte yandan, tam ölçekli bir prototipin halihazırda geliştirildiği iddia ediliyor, ancak bu son konsept değil, altıncı nesil uçağın geliştirilmesi için bir başlangıç noktası. 2020'de ABD Hava Kuvvetleri bu prototipin testlerini gerçekleştirdi.

2018 yılından 2021'e kadar ABD Hava Kuvvetleri tedarik sorumlusu Will Roper, prototipin rekorlar kırdığını ve beklentileri karşıladığını vurguladı. Kendall, "Yaptığımız şey deneysel bir prototipti. Prensip olarak, bir üretim programı için ihtiyaç duyacağımız bazı temel teknolojilerin riskini azaltmak için tasarlanmış X uçak programımız vardı." dedi.

KİMİN GELİŞTİRECEĞİ DE GİZLİ TUTULUYOR

Savunma ve havacılık devleri Lockheed Martin, Boeing ve Northrop Grumman, projenin muhtemel yürütücüleri olarak işaret ediliyor, ancak yeni nesil avcı uçağını tam olarak kimin geliştireceği de gizli tutuluyor.

Uzmanlar, Washington'daki siyasi çevrelerin açıklamalarına dayanarak, yüklenicinin ortak bir üretim değil, yalnızca bir tane olmasının muhtemel olduğunu öne sürüyorlar.

Projede gizli tutulan birçok konu var. Hiçbir resmi belge bu hava platformunun üreticisi veya üretici grubu hakkında bilgi vermiyor. Bilinen tek şey, önümüzdeki yıllarda[2021-2025]ABD Hükümeti'nin bu proje için yaklaşık 10 milyar dolar ayırmayı planladığı.

2021'de ABD, NGAD programı kapsamında 1 milyar dolar tahsis etti ve 2022 için şimdiden 1,5 milyar dolar talep edildi.

Bir Hava Kuvvetleri belgesinde, 6. nesil avcı uçağının kavramsal bir görüntüsü var ancak, gerekli bilgileri sağlamıyor.

Star Gazete