Cezayir hükümetinin, ülke savunması için Rus Su-57 savaş uçakları için gizli bir anlaşma iddia edildi. Söz konusu Su-57 uçakları için Rusya ile Cezayir arasında 7 milyar dolarlık bir anlaşma olduğuna dair spekülasyonlar ortaya atıldı.

Cezayir'in Rus Su-57 gizli avcı uçağı edinme fırsatından vazgeçmedi. Son birkaç aydır Rusya ile Cezayir arasında 7 milyar dolarlık bir anlaşma olduğuna dair spekülasyonlar ortaya atıldı. Silah sistemlerinin satın alınmasına yönelik söz konusu anlaşma kaynaklara göre 2021 yılında imzalandı.

GİZLİ SU-57 ANLAŞMASI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Şu anda, gizli anlaşmanın var olduğuna dair resmi olarak doğrulanmış bir bilgi yok. Ancak 15 Eylül'de ABD Senatörü Marco Rubio'nun Florida ofisinden yayımladığı bir raporda, Cezayir'e karşı ekonomik yaptırımlar çağrısında bulundu. Raporda CAATSA kurallarının uygulanması gerektiğini belirtildi.

Zaten 2021'de Cezayir'in Su-57'yi almak isteyebileceği konuşuluyordu. Prensip olarak, Ruslar silahlanmadan önce bazen Rus silahlarını alan dünyadaki tek ülkedir. Cezayir'e göre bölgede ciddi bir tehdit var çünkü bazı devletler bölgedeki ülkeleri silahlandırıyor. Bu anlaşma ile Cezayir'deki siyasi çevrelerin genel görüşüne göre Cezayir olası bir tehdidi caydırmalıdır.

SADECE SU-57'LER DEĞİL

Çeşitli spekülatif yorumlara göre Afrika ülkesi 14 adet Su-57 Felon satın almak isteyecek. Rus medyasına göre böyle bir anlaşma, yaklaşık 2 milyar USD tutarında olacak. Kalan 5 milyar doların, en son Rus S-500 Prometheus hava savunma sistemine, T-90 tanklarının yükseltilmesine, ayrıca T-14 Armata'nın satın alınmasına, Su-30 avcı uçaklarının yeni radarlar, motorlar ve füzelerle yükseltilmesine harcanması ve ayrıca Su-34 avcı uçaklarının satın alınması bekleniyor. Bir diğer söylentiye göre ise, eski Cezayir Su-24M saldırı uçağının yerini alması bekleniyor.

Rus kaynakları, Cezayir'in Rus Su-57'lerinin gizli müşterisi olduğunu iddia ediyor. Ancak Afrika ülkesi, savaş uçağının ihracat versiyonunun seri üretiminin başlayacağı 2025'ten önce ilk üretilen birimleri alamayacak.

SATÜRN 30 MOTORU

ABD, Senatör Marco Rubio'nun ABD raporundaki iddialar doğruysa, Cezayir'in bu emirlerle Rusya'nın savunma sanayisini kaldıracak ülke olabileceğinin farkında. Ayrıca Rusya, endüstriyel işbirliği ve teknoloji transferi sunmaya hazır. Bu, önümüzdeki on yıllar boyunca Cezayir'deki Rus silah mevzilerini "somutlaştıracak".

Cezayir, şu anda Rusya'da hizmette olanlardan farklı olacak Rus Su-57'lerini satın alabilir. Yeni Satürn 30 motoru daha iyi performans sağlıyor ve Cezayir bunu isteyecek. İlk birimlerin nihai transferi sırasında, Afrika ülkesi şu anda Rus Su-57 envanterinde bulunanlardan daha iyi özelliklere, radar ve silah sistemlerine ve yangın kontrol sistemlerine sahip bir savaşçı alacak.

Tarih, Cezayir'in Rusya'nın en gizli müşterilerinden biri olmaya devam ettiğini gösteriyor. Rus silahlarının satın alındığını duyurduğunda, bunu son anda, seçiminin nedenlerini halka fazla açıklamadan yapıyor. ABD Senatörü Rubio'nun raporundaki açıklamaların doğru çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek.