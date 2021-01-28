Gizlilik faktörü! Çin, Rusya'nın Su-57 savaş uçağıyla neden ilgilenmiyor?

star.com.tr 28 Ocak 2021 Perşembe 13:01 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:01

Kremlin, potansiyel Su-57 müşterileri aramaya devam ederken, akıllara Rusya'nın en büyük ve en önemli savunma ortaklarından biri olan Çin geliyor. Ancak, Moskova ile Pekin arasında bir Su-57 anlaşması olasılığı çok düşük görünüyor.



Özellikle savunma sanayii ürünlerinde kopyalama, bilgi taklidi ile bilinen Çin'in bu ilgisizliği, National İnterest'teki bir makalede masaya yatırıldı.

Rus savunma yetkilileri, geçtiğimiz birkaç yılı Rusya'nın hava üstünlüğü için geliştirdiği beşinci nesil Su-57 savaş uçağını, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne (PLAAF) sunmanın yollarını bulmaya harcadılar.

Rostec yöneticisi Viktor Kladov, LIMA-2019 Havacılık ve Denizcilik fuarında, "Çin kısa süre önce 24 Su-35 uçağını teslim aldı ve önümüzdeki iki yıl içinde Çin'e ek Su-35'ler tedarik etme kararı alacağız. Su-35'i Çin'de üretelim veya beşinci nesil bir savaş uçağı satın alın. Bu Su-57E için başka bir fırsat olabilir.' sözleriyle bu fikri gündeme getirdi. (Su-57E, Su-57'nin 2019'da tanıtılan, iddialara göre ihraç versiyonudur.)

GÖRÜNMEZLİK STANDARTLARIN ALTINDA

Rusya'nın havacılık endüstrisi, Çin ile yaptığı büyük Su-35 ihracat sözleşmesinin başarısını takip etmek istedi. Muhtemel bir Su-57 anlaşması, hem mali hem de jeopolitik olarak bunu yapmanın en karlı yollarından biri gibi görünüyor. Ancak şu an için, bu olasılık çok zayıf.

Makaleye göre, PLAAF'ın bir Su-57 filosunu kullanmakla ilgilendiğine dair çok az gösterge var. Genel olarak onun aerodinamik becerilerine saygı duysalar da, görünen o ki, Çin'in savunma yetkilileri Su-57'yi “gerçek” bir beşinci nesil savaşçı olarak görmüyor.

Çin ordusunun İngilizce haber sitesi Chinamil gibi bazı yayıncılar, Su-57'nin, Çin'in J-20 ve ABD'nin F-22 ile karşılaştırılabileceğin söylüyor. Basında yer alan haberlere göre, Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı, gerçek bir beşinci nesil olarak kabul ediliyor. Ancak, standardın altında 'görünmezlik' özelliği nedeniyle standartların altında.

Bazı askeri gözlemciler, bu durumun uçak için, Çin ve ABD muadilleri karşısında önemli bir dezavantaj olduğunu söylüyor. Uzmanlara göre, Çin'in beşinci nesil savaş uçağı olan J-20, Rusya'nın hava üstünlüğü yeteneklerine odaklanmasından çok daha yakın.,

İKİNCİ NEDEN: ÖZGÜN ÜRÜN ÇABASI

Uçağın standarları haricinde, Çin'in uçak endüstrisi önceki yabancı uçaklara ve hatta bazı yabancı bileşenlere olan bağımlılığından uzaklaşmakla ilgileniyor.

Geçtiğimiz günlerde South China Morning Post'a konuşan Çinli bir askeri yetkili, PLAAF'ın daha fazla Su-35 satın alma olasılığını masadan kaldırdığını, çünkü Rus savaş uçağının, Çin J-16 savaş uçağından daha aşağı olmasa da, benzer olduğunu iddia etti.

Çin devlet medyası bu ayın başlarında, daha önce Rusya'nın AL-31F motorunu kullanan J-20'lerde, yerli üretilen WS-10C motorları kullanıldığını, dolayısıyla bu bağımlılığın da sona erdiğini duyurdu.

Öte yandan bazı Çinli yetkililerin, sadece AR-GE amaçlı birkaç Su-57 alabileceği belirtiliyor.

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