''gökHAN''ın uçuş testleri tamamlandı

Savunma sanayisine yönelik alt yüklenici firmalara hizmet üreten şirket, insansız sistemler ve yapay zeka teknolojilerine yönelik yürüttüğü AR-GE çalışmalarını nihai ürüne dönüştürüyor.

Şirketin üretimi "gökHAN" adı verilen insansız hava aracının biri itki motoru olmak üzere 5 elektrikli motoru bulunuyor.

Mühendislerce kolay kurulum özelliğinde 12 parçadan tasarlanan, kanat genişliği 3,5 metre olan araç, 25 metrekarelik herhangi bir alandan piste ihtiyaç duymadan havalanabiliyor.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Bahattin Düzgün, AA muhabirine, şirketin AR-GE yatırımlarına büyük önem verdiğini, elektronik kart, yazılım ve yapay zeka çalışmalarına mesai harcadıklarını anlattı.



Düzgün, savunma sanayisine yönelik kabiliyetlerini artırmak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

- 1,5 YILLIK ÇALIŞMA



Düzgün, yaklaşık 1,5 yıllık çalışmayla ürettikleri "gökHAN"ın uçuş testlerini tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun temel özelliği modüler olması, lego gibi kolay kurulup sökülüyor. 2 personel kolaylıkla taşıyabiliyor ve 15 dakika içinde uçuşa hazır hale getirebiliyor. Dikey kalkış özelliği sayesinde piste ihtiyaç duymuyor. Düşük sesle çalışması için elektrikli motor monte ettik. Yaklaşık 3 saat havada kalabiliyor. İletişim menzili 80 kilometre, uçuş menzili de 140 kilometre. İstenilen yerde hızlı, etkili biçimde kullanılabilir. Otonom görev yapabiliyor, güzergahını planladıktan sonra o rota üzerinde görev yapabiliyor."

Üzerinde yüksek çözünürlüklü kamera bulunan insansız hava aracının keşif, gözetleme ve erken tespit özelliğiyle güvenlik, tarım ve haritacılık alanları ile afetlerde ve denetim faaliyetlerinde kullanılabilecek şekilde tasarlandığını ifade eden Düzgün, "Dronlarda olduğu gibi dikey kalkış sistemiyle havalanıyor. İrtifa aldıktan sonra kuyruktaki elektrikli itki motoru sayesinde uçak moduna geçiyor." dedi.



Aracın dronlardan farkına değinen Düzgün, "3 bin metre irtifada, 3 saatlik uçuş süresi, yüksek iletişim ve menzil katedebilmesi ayrıca dronlar en fazla 30 dakika havada kalabiliyor. Uçak moduna geçtiğinde itki motoru aktif hale geliyor ve elektrikli olduğu için de benzinli İHA motoruna göre oldukça düşük desibelde uçuyor. gökHAN, tasarım, yazılım ve mekanik dizaynıyla yerli mühendislik ürünü. Kendi kaynaklarımızla yaptık, seri üretim aşamasıyla sahada etkin kullanımına ortam hazırlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Şirketin insansız sistemler ve proje sorumlusu elektrik elektronik mühendisi Hasan Uğuz da aracın testlerinin tamamlandığını belirterek, "Herhangi piste ihtiyaç duymadan dikey havalanıp sabit kanatlı uçak gibi uçuşunu gerçekleştiriyor. Bu özelliğiyle süre kısıtını uzatmış oluyoruz. Rüzgarın yüksek hızda estiği durumlardaki test aşamalarını da gerçekleştiriyoruz. Elektronik, mekanik ve uçuş testlerini tamamladık." ifadelerini kullandı.