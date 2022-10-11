Gölden fırlatılan füze, bilinmeyenleri ortaya çıkardı! Dengeler altüst oldu

Kuzey Kore'nin gölden fırlatılan füzesi, Güney Kore'nin savunma planlarını altüst etti. Analistler Seul yönetiminin yeni tehditleri görmediğini söyledi.

Kuzey Kore ordusunun düzenlediği askeri tatbikata ilişkin ortaya çıkan fotoğraflar, Pyongyang yönetiminin silah sistemleri hakkında çok az bilgiye sahip olduğunu ortaya koydu.

Güney Kore'ye ait devlet medyasının, komşunun füze testlerini küçümsediğini, hatta SLBM'ler için "Denizaltılar kadar hareketli olmayacaklar" yorumunda bulunduğunu belirten uzmanlar, göl tabanlı SLBM'lerin savaş zamanı savunma hattını önemli ölçüde karmaşıklaştırabileceğini ifade etti.

SLBM'leri göllerden fırlatmanın kritik "dezavantajları" da olduğunu kaydeden uzmanlar, Kuzey Kore'nin fırlatma sistemlerinin ayakta kalması için ciddi gayret gönderdiğine dikkat çekti. Güney Kore'nin bu noktayı gözden kaçırmış gibi göründüğü ifade edildi.

Göl tabanlı SLBM'lerin füzeleri fırlatabilen denizaltılar inşa etmekte yavaş ilerlemesinden kaynaklandığını ifade eden uzmanlar konunun maliyet odaklı olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore'nin SLBM testiyle platformları çeşitlendirmesinin "olağanüstü" bir yol olduğundan bahseden uzmanlar "Kuzey Kore, düşmanların fırlatma noktasını önceden belirlemesini zorlaştırmayı planlıyor" değerlendirmesinde bulundu.