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Savunma

Görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı! Kemankeş'te kritik bir eşik daha aşıldı

Baykar tarafından geliştirilen mini akıllı seyir füzesi Kemankeş, ikinci sistem doğrulama testini de başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından testin görüntülerini paylaştı.

IHA13 Haziran 2024 Perşembe 12:42 - Güncelleme:
Görüntüleri Selçuk Bayraktar paylaştı! Kemankeş'te kritik bir eşik daha aşıldı
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Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insansız sistemlerin testleri başarıyla devam ediyor. Kemankeş 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde yürütülen test süreci de başarıyla yürütülüyor. Test takvimi kapsamında gerçekleştirilen ikinci sistem doğrulama testi de başarılı bir şekilde tamamlandı.

Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip Kemankeş 2, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

Yapay zekâ destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. Kemankeş 2, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak.

İLK KEZ TEKNOFEST'TE SERGİLENDİ

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesinin ilk versiyonu Kemankeş 1, 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023'te ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmişti. İlk atış testini ise 14 Haziran 2023'te Bayraktar TB2 SİHA'dan ateşlenerek başarıyla tamamlamıştı.

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