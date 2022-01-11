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Görüntüleri TUSAŞ paylaştı... Yeni rekor kırıldı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) yeni bir rekora imza attı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'ANKA, 30 saat 30 dakika boyunca havada kalarak yeni bir uçuş rekoruna imza attı.' denildi.

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11 Ocak 2022 Salı 20:13 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 20:35
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TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA yeni uçuş rekoru kırdı. Sosyal medya hesabından yapılan söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

ANKA yeni başarılara imza attı! Bir sortide 30 saat 30 dakikalık görev uçuşu yaparak en uzun süre uçuş yapma rekorunu kırdı

ANKA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendisleri tarafından tasarlanan ve birçok yerli alt yüklenici firmanın da görev aldığı Türk İnsansız Hava Aracı "ANKA"nın montajı ve üretimi tamamlanarak, 16 Temmuz 2010 tarihinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde düzenlenen törenle hangardan çıkmıştır. Hangardan çıktıktan sonra motoru da çalıştırılan ANKA, kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemi olmayı hedeflemektedir.

30 Aralık 2010 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştiren ANKA İnsansız Hava Aracı Sistemi için Ekim 2013'de 10 uçaklık seri üretim sözleşmesi (ANKA-S) imzalanmıştır. ANKA-S Projesi'nde çalışmalar başarı ile tamamlanmıştır.

ANKA İnsansız Hava Aracı, 2014 yılında ILA Berlin Airshow'da ve Farnborough Airshow'da statik alanda sergilendi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendisleri tarafından tasarlanan ve birçok yerli alt yüklenici firmanın da görev aldığı Türk İnsansız Hava Aracı "ANKA"nın montajı ve üretimi tamamlanarak, 16 Temmuz 2010 tarihinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde düzenlenen törenle hangardan çıkmıştır.

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