Görüntüleri yalanlamadı! İşte kameralara takılan o gizemli uçak

star.com.tr 30 Eylül 2021 Perşembe 11:25 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:25

Amerikan havacılık şirketi Lockheed Martin'in Skunk Works olarak bilinen İleri Teknoloji Geliştirme Programları (ADP) araştırma biriminin yakınında, California'nın Mojave Çölü'ndeki tesisinde tanınmayan bir uçak görüldü. Jetin altıncı nesil bir savaş uçağı olduğu ileri sürülmüştü. ABD Hava Kuvvetleri geçen yıl bir prototipi gizlice test etmişti.

Lockheed Martin'in Skunk Works gelişmiş projeler bölümünün başkanı Jeff Babione, sosyal medyada yayınlanan yeni nesil savaş uçağının videosu hakkında yorum yapmaktan kaçtı.

Defence One'a konuşan Babione, görüntüler hakkında soru sorulduğunda, herhangi bir ayrıntı vermeden veya yalanlamadan 'Bu konuda konuşamam' dedi.

Babione ayrıca, Lockheed Martin'in en gizli alanlarından birinden alınan videonun ardından, mevcut güvenlik durumu hakkında ayrıntılara girmeyi de reddetti.

Bu ayın başlarında, bir nakliye platformu üzerinde taşınan bir uçağın videosu, çeşitli sosyal platformlarında hızla yayıldı. Birçok kişi uçağın, altıncı nesil bir hayalet avcı uçağının prototipi olduğunu iddia etti.

Mojave Çölü'ndeki Lockheed Martin tesisinde görüldüğü ileri sürülen uçak, uzun bir gövdeye ve kuyruksuz bir tasarıma sahip.

Uçağın şekli, ABD Hava Kuvvetleri'nin Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD) programı kapsamında geliştirilenler de dahil olmak üzere, çeşitli yeni nesil avcı uçağı konseptlerine benziyor.

2010 yılının başlarında başlatılan program, ilave silah kapasitesine ve daha geniş yeteneklere sahip insansız hava araçları da dahil olmak üzere bir grup yenilikçi hava aracının geliştirilmesini içeriyor. Ancak asıl odak noktasının, yeni nesil bir savaş uçağı olduğu belirtiliyor.

Geçen yıl, ABD Hava Kuvvetleri, programın bir parçası olarak altıncı nesil bir savaş uçağını gizlice test etti. Uçağın, ismi açıklanmayan bir Amerikan şirketi tarafından tasarlanıp üretildiği iddia edildi. Prototipin tamamen dijital olarak tasarlandığı ve smülatörlerde test edildiği medyaya yansırken, herhangi bir teknik detay verilmedi.

Haziran ayında The Drive'da yer alan bir haberde, NGAD kapsamında geliştirilen altıncı nesil avcı uçağının pahalı bir "Çin" ve ucuz bir "Rus" versiyonu karışımı gibi olacağı bildirdi. İlk durumda, geliştiriciler Pasifik Okyanusu bölgesindeki operasyonlar için uzun menzilli bir uçak ve ikincisinde Avrupa için daha kısa menzilli bir avcı uçağı geliştirmeyi planlıyorlar.

star.com.tr