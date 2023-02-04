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Savunma

Görüntülerle duyuruldu: 'Section 50'nin son teslimatı gerçekleştirildi

Milli olarak üretilen denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmı “Section 50”nin son teslimatı Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na yapıldı.

4 Şubat 2023 Cumartesi 13:12 - Güncelleme:
Görüntülerle duyuruldu: 'Section 50'nin son teslimatı gerçekleştirildi
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli olarak üretilen denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmı "Section 50"nin son teslimatının Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na gerçekleştirildiğini açıkladı.

Demir Twitter hesabından şöyle yazdı:

Milli imkânlarla üretilen, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmı "Section 50"nin, son teslimatını Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na gerçekleştirdik. Donanmamıza hayırlı olsun.

Kritik sistemleri yerlileştirme adımlarımız devam edecek.

  • İsmail Demir
  • Section 50
  • Gölcük Tersanesi Komutanlığı

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