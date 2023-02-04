Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli olarak üretilen denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmı "Section 50"nin son teslimatının Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na gerçekleştirildiğini açıkladı.
Demir Twitter hesabından şöyle yazdı:
Milli imkânlarla üretilen, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmı "Section 50"nin, son teslimatını Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na gerçekleştirdik. Donanmamıza hayırlı olsun.
Kritik sistemleri yerlileştirme adımlarımız devam edecek.
Milli imkânlarla üretilen, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmı "Section 50"nin, son teslimatını Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na gerçekleştirdik. Donanmamıza hayırlı olsun.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 4, 2023
Kritik sistemleri yerlileştirme adımlarımız devam edecek.
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➡️Gürdesan pic.twitter.com/JNJvhZlq9m