AA 20 Ağustos 2021 Cuma 10:46 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 10:51

Best Grup Genel Müdür Yardımcısı Özgür Derebaşı, 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yapay zeka destekli, uzaktan kumandalı, dual ve 20 milimetre olarak tasarlanan silah kuleleri hakkında bilgi verdi.

Uzaktan kumandalı silah sistemlerinin en büyük özelliğinin, mevcut silah sistemlerinden bir adım öteye giderek yapay zeka teknolojisinin de sisteme entegre edilmesi olduğunun altını çizen Derebaşı, "Silah kulesinde yapay zeka kullanılması, özellikle daha eğitimsiz personelin daha yüksek hassasiyetle ve hata payı olmadan işlem yapabilmesini, teröristi, aracı, insanı, doğadan ya da mevcut durumdan ayırt ederek çok hızlı reaksiyon göstermesini sağlıyor." ifadesini kullandı.

Derebaşı, söz konusu silah kulelerinin konvansiyonel silah sistemleriyle karşılaştırıldığında atış başarı oranı, sürdürebilirlik ve lojistik anlamında çok daha büyük avantajları olduğuna işaret ederek, son teknolojiyle donatılan yapay zekalı silah kulesi ile artık harekat sahasının ihtiyaçlarını daha hızlı karşılayabildiklerini anlattı.

Koralp'in her türlü sensörle çalışabildiğine dikkati çeken Derebaşı, "Harekat sahası gün geçtikçe değişiyor. Şu an daha önceki gibi çok ağır zırhlı araçlar yerine çok daha hızlı kendini korumak üzerine kullanılan hafif araçlarla, çok daha fazla atış gücüne sahip araçlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Biz de bu aradaki konsepti doldurabilecek, muadillerine göre yaklaşık yüzde 200 daha hafif sistemi, yüksek kalibrede yapay zeka ile donatıp 4x4 küçük araçlardan hafif tanklara kadar kullanabilecek modüler bir sistem yaptık." diye konuştu.

- "YAPAY ZEKANIN ARADIĞIMIZ HEDEFİ GÖZDEN KAÇIRMA LÜKSÜ YOK"

Özgür Derebaşı, mevcut konvansiyonel silah sistemlerinde hareketli hedef takibi olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Koralp silah kulesi ailesinin en önemli özelliği, insan, araç ve dronu tek tek ya da bütünleşik bir şekilde ayırt edip bunu operatöre gösterebilmesidir. Yani, hedefteki görüntülerin insan mı, araçsa aracın tipi, dronsa yaklaşık boyutları, hareket hızı ve bunlar gibi kritik bilgileri operatöre göstererek, operatörün tek bir tuşla bunu hedef takibine alıp, gerektiğinde en son komutu insan verebilecek şekilde vurabilmesini sağlıyor. Yapay zekanın aradığımız hedefi gözden kaçırma lüksü yok. O bölgeyi araştırırken, araç saklanıyorken, o aracın burnunu bile görmesi yapay zeka için yeterli."

Derebaşı, söz konusu silah sistemleriyle çok ciddi ihracat başarısı elde etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.