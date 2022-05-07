İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2022 Cumartesi / 6 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,953
  • EURO
    15,8155
  • ALTIN
    905.206
  • BIST100
    2458.72
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Gözdağı gibi adım: Otvet sistemiyle fırlattılar
Savunma

Gözdağı gibi adım: Otvet sistemiyle fırlattılar

Rusya, yeni bir denizaltı savunma füzesi sisteminin Japon Denizi'nde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu. Moskova'nın bu adımı Japonya ve ABD'ye gözdağı olarak yorumlandı.

IHA7 Mayıs 2022 Cumartesi 09:34 - Güncelleme:
ABONE OL

Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle uygulanan yaptırımların ardından Rusya-Japonya ilişkileri gergin bir döneme girerken, Moskova'dan bölgede gerilimi arttıracak bir hamle geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, bir denizaltı savunma füzesi sisteminin son versiyonunun Japon Denizi'nde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu. Rusya'nın Pasifik Filosundaki Korvet tipi bir savaş gemisinden "Otvet" sistemiyle fırlatılan füzenin belirlenen su altı hedefini isabetli şekilde vurduğu kaydedildi. Moskova'nın adımı, Japonya ve Pasifik bölgesindeki en büyük müttefiki olan Washington'a gözdağı olarak yorumlandı.

DÜŞMAN DENİZALTILARI YOK ETMEK İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Düşman denizaltıları yok etmek için tasarlanan denizaltı karşıtı füze sistemi "Otvet"in, "91R1 Kalibr" füze sistemi baz alınarak geliştirildiği biliniyor. Korvet, firkateyn ve diğer tipteki savaş gemilerine kurulabilen sistem aracılığıyla çeşitli füze türlerinin ateşlenebildiği belirtiliyor. 50 kilometreye kadar atış menzilli bulunan "Otvet" sistemi ile fırlatılan füzeler denizin 800 metre altında bulunan hedefleri vurabiliyor.

  • Otvet
  • Rusya
  • denizaltı savunma füzesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.