Gözler kuzeye çevrildi! Rusya ve ABD karşı karşıya gelecek mi?

star.com.tr 12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:01 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:01

ABD son zamanlarda Rusya'nın Kuzey Kutup bölgesindeki faaliyetlerinden ve bölgedeki NATO müttefiklerinin 'pasif' kalmasından duyduğu rahatsızlığı, yüksek sesle dile getirip, bölgedeki faaliyetlerini artıracağı yönünde mesajlar verdi.



ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa / Afrika Komutanı James Foggo, geçtiğimiz Rusya'nın Kuzey Kutbundaki artan faaliyetlerine, yeni askeri üslerin açılması ve S-400 savunma sistemlerinin yerleştirmesine dikkat çekmişti.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Washington ve müttefiklerinin Kuzey Kutbu'ndaki Rus ve Çin genişlemesine tepki vermek için çok yavaş davrandıklarından yakınmıştı.

Rusya'nın artan kutup silahlanmasına karşı, ABD'nin 2011 yılında etkinliğine son verilen Atlantik Okyanusu ve Arktik Denizi operasyonlarından sorumlu 2. Filo yeniden teşkilatlandırıyor.

RUSYA'DAN DEV ÇIKARMA

Rusya, yakın bir tarihte gerçekleştirilmesi planlanan ve Rus Kuzey Filosunun Kuzey Kutup dairesi yapacağı dokuzuncu tatbikatlara hazırlanıyor.

Tatbikatlarda filoya bağlı kuvvetlerin yanı sıra, diğer askeri birimler ile hava kuvvetleri, daha önce Kuzey Kutbu'na çıkarma operasyonları yaptı. Ancak, yaklaşmakta olan görev yalnızca askeri değil, aynı zamanda bilimsel de olacak. Çünkü tatbikatlara tarihi keşif ve arama faaliyetlerini yürütecek olan Rus Coğrafya Derneği üyeleri de katılacak.

Rus filosunun yürüteceği görevlerin, bölgedeki NATO ülkelerinin artan faaliyetlerinin ortasında gelmesi gözleri kuzeye çevirdi.

ABD'nin Arktik Bölgesi Koordinatörü Jim DeHart, geçtiğimiz günlerde Washington'un Kuzey Kutbunu "NATO'nun kuzey kanadı" olarak gördüğünü söyleyerek Rusya'ya net bir mesaj verdi.

Rus askeri yetkili Oleg Shvedkov, Nezavisimaya gazetesine verdiği demeçte, şu ifadeleri kullandı.

Kuzey Filosu'nun Sovyet döneminde Kuzey Deniz Rotası boyunca bu tür görevler yürüten gemilerini hatırlamıyorum. Rus donanması, Rusya liderliğinin bölgeyi özel bir ekonomik ilgi alanı ilan etmesinden sonra, Kuzey Kutbundaki faaliyetlerini artırmaya başladı. Bu tür çıkarları korumak için, Kuzey Filosunun kapasitesi sürekli artırılıyor. Kuzey Kutbunda silahlar ve hava savunma sistemleri bulunan askeri üsler kuruluyor. Faaliyetlerin amacı, güç ve potansiyel düşman saldırganlığını bertaraf etme ve ulusal güvenliği sağlama becerisini sağlamak.

Öte yandan bölgeye S-400'ler konuşlandıran ve buzkıran gemileri adeta bir füze kruvazörüne çeviren Rusya, ABD ve NATO müttefiklerin 'endişelenecek bir durum yok' mesajı vermişti.

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