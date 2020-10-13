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Savunma

Gücümüze güç katacak: Yeni Modüler Üs Bölgeleri TSK'nın hizmetine girdi

Tamamlanan yeni modüler üs bölgeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine girdi. Yeni MÜB'ler TSK'nın terörle mücadelede ve sınır güvenliğinde beka, keşif-gözetleme, komuta kontrol ve harekât etkinliğini artırıyor.

DHA13 Ekim 2020 Salı 10:14 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 10:14
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle ASELSAN yükleniciliğinde yeni Modüler Üs Bölgeleri'nin (MÜB) inşaları sürüyor. Tamamlanan yeni MÜB'ler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hizmetine girdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın (SSB) ASELSAN'ın ana yükleniciliğinde yürüttüğü proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla en zorlu coğrafi koşullarda kullanılan ve kalifiye edilmiş yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan modüler üs bölgeleri oluşturuluyor. 

Modüler yapıdaki üs bölgeleri, üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle güvenlik güçlerine üstünlükler sağlıyor. TSK’nın terörle mücadelede ve sınır güvenliğinde beka, keşif-gözetleme, komuta kontrol ve harekât etkinliğini artıran Modüler Üs Bölgeleri'nin kurulumları devam ediyor. Bu kapsamda tamamlanan yeni MÜB'ler, TSK’nın hizmetine girdi. 

Elektro-optik, sensör, silah ve komuta kontrol sistemlerine sahip MÜB'ler, kritik bölgelerde ve sarp arazi kesimlerinde kurulan balistik korumalı modüler yapılar sayesinde birliklere güvenliği sağlanmış yaşam alanları tesis ediyor.

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