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Savunma

Güney Asya'da karşılıklı hamleler: Pakistan donanması hızla büyüyor

Pakistan, modernizasyon planının bir parçası olarak filosuna en az 50 gemi ekleyerek donanmasını hızla büyütüyor.

star.com.tr08 Ekim 2020 Perşembe 20:46 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 20:46
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Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Zafer Mahmud Abbasi, "Pakistan Donanması, Çin'den gelen yardım ile iddialı bir modernizasyon planının bir parçası olarak 20'si büyük gemi olmak üzere en az 50 gemi ekleyerek filosunu hızla büyütüyor." şeklinde konuştu.

Çin ile yürütülen Hangor denizaltısı projesi kapsamında 4 gemi Pakistan’da inşa edilecek. 

Abbasi ayrıca, öncelikli odağın Pakistan Donanmasını savaşa hazır bir güce dönüştürmek, özellikle optimum savaş hazırlığı ve profesyonel yeterliliğe vurgu yapmak olduğunu söyledi.

Son dönemlerde Güney Asya'da yüksek gerilim yaşanırken Pakistan’ın Çin’e sadık söylemi ve kararlı duruşu, bölgenin diğer önemli aktörü Hindistan’ı ABD’ye yakınlaştırıyor.

star.com.tr

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