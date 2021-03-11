Güney Kore ordusu ilave taarruz helikopteri tedarik edecek

star.com.tr 11 Mart 2021 Perşembe 22:45 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 22:45

Bizhankook'un haberine göre Güney Kore, Kore Yarımadası'nda olası bir kriz durumunda düşman hatlarında konuşlandırmaya öncülük etmek üzere daha fazla ağır taarruz helikopteri almaya karar verdiğini bildirdi.

Yeni helikopterlerin, RoKA'nın 1,6 milyar ABD doları tutarındaki Yabancı Askeri Satış programının bir parçası olarak 2013 yılında sipariş edilen mevcut 36 adet AH-64E helikopter filosunu tamamlayacağı belirtildi.

- Boeing AH-64 Apache

2 kişilik mürettebat tarafından kontrol edilen, 17.8 metre uzunluğa, 14.8 Ana Rotor çapına, 4.9 metre yüksekliğe sahip olan, boş halde ağırlığı yaklaşık 5.2 ton olan Apache AH64-E'nin maksimum ağırlığı 10.5 tondur. Her hava şartında hedef bilgilerinin yanı sıra gece görüşü, navigasyon özelliği sağlayan gelişmiş bir Modernleştirilmiş Hedef Tespit Belirleme Sistemine sahip olan helikopter 2 adet turbo şaft General Elektrik T700-GE-701D motoruna sahiptir.

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