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Savunma

Güney Kore'nin Hafif Silahlı Helikopteri muharebeye hazır

Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), Hafif Silahlı Helikopterin (LAH) geçici olarak muharebeye uygun olduğunu duyurdu.

star.com.tr18 Aralık 2020 Cuma 20:18 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 20:18
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Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), Hafif Silahlı Helikopterin (LAH) geçici olarak savaşa uygun olduğunu duyurdu.

Güney Kore merkezli Korea Aerospace Industries (KAI), 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, DAPA'nın Hafif Silahlı Helikopteri (LAH) projesinin başlamasından beş yıl altı ay sonra yaptığı değerlendirmenin, geliştirilmesi 2022'nin sonlarına doğru tamamlanacak olan helikopterin seri üretiminin "temelini attığını" açıkladı.

Kore Cumhuriyeti Ordusu'na (RoKA), hizmet etmek üzere AH-1F ve 500MD / Tow Defender helikopterlerinin yerini alması için geliştirilen LAH, ilk olarak Aralık 2018'de lanse edildi ve ertesi yılın Temmuz ayında KAI'nin tesisinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Şimdiye kadar üç prototip üretildi. RoKA, 2023'ten itibaren yaklaşık 210 adet LAH satın almayı planlıyor.

star.com.tr

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