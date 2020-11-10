Güney Kore'nin ikinci KSS-3 sınıfı denizaltısı suya indirildi

star.com.tr 10 Kasım 2020 Salı 21:17 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 21:17

Güney Kore merkezli Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) şirketi tarafından inşa edilen, donanmanın ikinci Dosan Ahn Changho sınıfı (KSS-3 programı) denizaltısı bugün suya indirildi.

KSS-3 programı ile birlikte Güney Kore, bağımsız olarak büyük denizaltılar tasarlayıp inşa edebilen birkaç ülke arasına katıldı.

2018 yılında denize indirilen KSS-3 projesinin ilk denizaltısının testleri devam ediyor.

Güney Kore Donanmasına 2023 yılına kadar üç adet, 2029 yılına kadar toplamda dokuz KSS-3 denizaltısının dahil edilmesi planlanıyor.

KSS-3 sınıfı denizaltılarının su üstü ağırlığı 3 bin 358 ton, su altındaki ağırlığı 3 bin 800 ton, boyu 83,5 metre, genişliği 9,6 metre, su çekimi 7,7 metre şeklinde tasarlanan denizaltısının mürettebatı 50 kişiden oluşmaktadır.

star.com.tr