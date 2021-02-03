Güney Kore'nin KF-X'i görücüye çıkıyor

star.com.tr 03 Şubat 2021 Çarşamba 19:40 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 19:40

Güney Kore"nin yerel kaynaklarla geliştirdiği savaş uçağının prototipi montajın son aşamasında. Güney Kore, 2015"ten beri Hava Kuvvetlerinin F-4 ve F-5 jet filosunun yerini alacak son teknoloji bir savaş uçağı geliştirmek için KF-X projesi üzerinde çalışıyor. Söz konusu projenin maliyeti 7,3 milyar dolar.

DAPA, KF-X prototipinin, planlanandan haftalar önce, Nisan ayı sonunda tanıtılacağını duyurdu. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, Hava Kuvvetleri"ne 2028 yılına kadar 40 adet ve 2032 yılına kadar 80 adet uçağın teslim edilmesi planlanlanıyor.

KF-X ÇOK MAKSATLI SAVAŞ UÇAĞI



Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri ve Endonezya Hava Kuvvetleri için Kore Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilmekte olan KF-X projesinin geliştirme aşması Aralık 2015"te başladı. Savaş uçağını önemli kılan unsurlardan biri, Güney Kore teknolojisiyle geliştirilen aktif aşamalı anten dizisine sahip bir radar sistemi.



5 yıl sürecek montaj ve üretim çalışmalarının ardından, KF-X"in yer ve uçuş testlerinden geçeceği belirtiliyor. 2026 yılına kadar tamamlanması ve ardından uçağının seri üretimine başlanması planlanıyor.

Üreticilerin planlarına göre uçak Mach (Ses hızı) 1.81"e kadar hızlanabilecek. Toplam ağırlığı 7.7 tona kadar silah taşıyabilecek. Yakıt ikmali veya ilave yakıt tankları olmadan 2 bin 900 km uçabilecek.

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