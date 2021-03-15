star.com.tr 15 Mart 2021 Pazartesi 19:33 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 19:33

4 Mart tarihinde ilk defa insansız hava araçlarından oluşan bir filoyu hizmete alan Malezya Kraliyet Donanması'nın yeni kurulan Squadron 601 No'lu filosunu ScanEagle İHA'lar oluşturuyor.

31 Mayıs 2019'da ABD Savunma Bakanlığı sözleşme duyurusuna göre Boeing'in yan kuruluşu Insitu; Malezya, Endonezya, Filipinler ve Vietnam'a 34 adet ScanEagle insansız hava aracı teslimi için 48 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Malezya Kraliyet Donanması'na anlaşma kapsamında yaklaşık 19 milyon dolar değerindeki İHA'ların 12 tanesinin 2022 yılında teslim edilmesi hedefleniyor.

Kuala Lumpur'daki ABD Büyükelçiliği'nin teslimatla ilgili açıklamasında "Bu İHA'lar Malezya Kraliyet Donanması'nın ülkenin toprak bütünlüğünü savunma becerisini artıracak" dedi.

ScanEagle, gece ve gündüz devamlı istihbarat, gözetleme ve keşif hizmeti sağlayan, uzun süre havada kalabilen, otonom insansız uçak sistemleridir.

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