Güvenlik güçlerimize 'Vuran' teslimatı

20 Mart 2020 Cuma 11:40 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 11:40

Savunma Sanayii başkanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) Projesi kapsamında güvenlik güçlerimize #Vuran teslimatları devam ediyor. " açıklamasında bulundu.

VURAN 4X4

Çok Amaçlı Zırhlı Araç Vuran 4×4, BMC tarafından geliştirilen Çok Amaçlı Zırhlı Araç ailesinin bir üyesi. 9 kişilik taşıma kapasitesi, yüksek koruma ve hareket kabiliyetiyle ön plana çıkan Vuran 4×4 monokok tipte zırhlı kabin ve camları, şok emici koltukları ile mayına ve balistik tehditlere karşı koruma sağlamakta.

Vuran; ön ve arka kamera, otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme özelliği, uzaktan kumandalı otomatik silah istasyonu seçeneği, A/C ısıtma ve soğutma özellikleri ile de öne çıkıyor.

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