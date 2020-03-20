Güvenlik güçlerimize 'Vuran' teslimatı

Savunma Sanayii başkanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) Projesi kapsamında güvenlik güçlerimize #Vuran teslimatları devam ediyor. " açıklamasında bulundu.
Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) Projesi kapsamında güvenlik güçlerimize #Vuran teslimatları devam ediyor. ����— SSB (@SavunmaSanayii) March 20, 2020
➡️ Sis Havanı
➡️ Yangın Söndürme Sistemi
➡️ Jammer Sinyal Bozucu
➡️ Kendini Kurtarma Vinci
�� Üretici: BMC pic.twitter.com/sce5MG3gFc
VURAN 4X4
Çok Amaçlı Zırhlı Araç Vuran 4×4, BMC tarafından geliştirilen Çok Amaçlı Zırhlı Araç ailesinin bir üyesi. 9 kişilik taşıma kapasitesi, yüksek koruma ve hareket kabiliyetiyle ön plana çıkan Vuran 4×4 monokok tipte zırhlı kabin ve camları, şok emici koltukları ile mayına ve balistik tehditlere karşı koruma sağlamakta.
Vuran; ön ve arka kamera, otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme özelliği, uzaktan kumandalı otomatik silah istasyonu seçeneği, A/C ısıtma ve soğutma özellikleri ile de öne çıkıyor.
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