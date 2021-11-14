14 Kasım 2021 Pazar 15:49 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 15:54

Tuzla Belediyesi tarafından organize edilen 4'üncü Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı. Aşk ile Oku' temasıyla düzenlenen fuar, 21 Kasım tarihine kadar Tuzla Marina'da devam edecek. Ayrıca binlerce kitabın bulunduğu fuarda 150 yayın evi 700'ün üzerinde imza günü, 40'ın üzerinde söyleşi, canlı performanslar, atölyeler ve kitap kafe yer alıyor.

SİHA'NIN GİZLİ GÜCÜ YAZILIMI

Bu kapsamda fuara katılan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, katıldığı seminerde SİHA'lar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mete Yarar, "Gökyüzünde uçan SİHA'ları karıştırabilmek için yerden, havadan, uydudan binlerce kafa karıştırıcı mesaj gönderiliyor. Bildiğiniz hackerlar var ya bilgisayarlarınızı ele geçiriyorlar. O bilgisayarı havada kilitlemek için uğraşıyorlar. İşte onu geçiremeyecek yazılım, SİHA'nın aslında gizli gücüdür. Uçak değil, uçması değil. Her şeyi uçurursun, önemli olan SİHA'ları havada ele geçiremeyecek kadar büyük bir yazılım ile koruyabilmektir. Size basit bir örnek vereyim. SİHA'ya yerden gönderilen radarların gücünü herhangi bir kişiyi göndersem, anında kanser olursunuz. O kadar güçlü bir karşı koyuyor. İşte onun içerisindeki yazılımlar, teknolojiler aslında bilmediğimiz tarafı. Bir de onları, görebilseniz, onlar hakkında verilere sahip olabilseniz ben insanların kendi ülkesi ile çok gurur duyacaklarını düşünüyorum" dedi.

"BEN FUARLARA KİTAP İMZALAMAK İÇİN BAKMIYORUM"

Mete Yarar, "2019 yılından beri pandemi dolayısıyla fuarlar yapılamıyordu. Kitap fuarları özellikle bizim için çok önemli. Ben fuarlara kitap imzalamak için bakmıyorum. Bizim bugüne kadar konuştuklarımızın geri dönüşünü gördüğüm yerlerden bir tanesidir. Birebir konuşmak, birebir dokunmak bizler için önemli veriler oluşturuyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün Tuzla'ya çağırdınız. Bugün söylemişimizde gençler ile sohbet ederken, Türkiye'nin Savunma Sanayi'nde geldiği noktayı anlatmaya çalıştım. Anlatırken şu tabiri kullandım, uçan tarafına baktığımız zaman hiçbir şey görmüyorsunuz. Onun içindeki teknoloji uçmasından çok daha değerlidir. Dünyada uçabilen birçok SİHA var. Ama görev ifa şartlarını yerine getirebilen SİHA'larda önemlidir. Onun içindeki dehalar, inşallah bir gün Türk toplumuna doğru anlatılır ve övünmeye başlarız" ifadelerini kullandı.