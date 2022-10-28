SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, SAHA Expo'nun son gününde fuar alanında imzalanan anlaşmalar, katılımcılar ve fuar hakkında rakamsal verileri açıkladı.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ OYUN DEĞİŞTİRİCİ TEKNOLOJİLERİ KONUŞULDU



Çok yoğun katılımlı bir fuar süreci yaşandığını söyleyen Haluk Bayraktar, "Bu sene fuara 567 yerli firma katıldı. 57 ülkeden 390 yabancı firma fuara katılım gösterdi. SAHA Expo, ilk başladığında 3 yıl önce, 10 bin metrekareydi, bu sene 60 bin metrekare kapalı alanda düzenlendi. Özellikle 268 resmi delegasyon fuara katılım gösterdi, 112 ticari delegasyon katılım sağladı. Fuarın ilk gününde Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe fuara katıldı. İkinci günde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace buraya geldi. Bizzat kendisi Türkiye'nin savunma sanayisi sektöründe yükselen gücünü ifade etti. Bu fuar bünyesinde onlarca yerli ürün görücüye çıktı. İnsansız kara araçlarından, insansız deniz altı sistemlerine çok farklı alt teknolojilere kadar burada gösterim sağlandı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki oyun değiştirici teknolojileri 9 farklı panelde konuşuldu" dedi.

Türkiye son 20 yılda savunma sanayisi alanında atılan adımlarla bölgesel bir güç haline geldiğinin altını çizen Bayraktar, "Bunu sadece vatandaşlarımız değil, yabancılar da bizzat ifade ediyor. Savunma sanayimizi bir buzul dağına benzetirseniz, bu buzul dağının daha büyük gücü olan görülmeyen kısımları SAHA Expo'da görücüye çıktı. Onlarca firmamız burada alt sistemler, teknolojiler, ileri mühendislik ürünlerini sergilediler. Bunlar gerçekten ülkemizin en büyük stratejik gücü" ifadelerini kullandı.

114 ANLAŞMA, 1 MİLYAR DOLARI AŞKIN EKONOMİK BÜYÜKLÜK

SAHA Expo'da toplam büyüklüğü 1 milyar doların üzerinde 114 anlaşma imzalandığı bilgisini veren Bayraktar, "Burada yüzlerce görüşmeler gerçekleştirildi. 114 anlaşmaya imza atıldı. Savunma, havacılık ve uzay alanında 1 milyar doların üzerinde anlaşmaya imza atıldı. Bu anlaşmaların yüzde 60'ından fazlası ihracat eksenli anlaşmalar. Ekonomik anlamda SAHA Expo çok önemli bir etki gösterdi" diye konuştu.

TOPLAMDA 80 BİN ZİYARETÇİ

2024 yılının Ekim ayında 80 bin metrekare alanda fuarı gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Bayraktar, "Fuarımız ilk üç gün profesyonellere açıktı, bu günlerde fuara 40 bin profesyonel katılım gösterdi. Fuarımız bugün halkımıza açıktı ve şuan itibariyle 40 bin civarı vatandaşımız fuarı ziyaret etti. Toplamda 80 bin ziyaretçi fuara katılım göstermiş oldu. Türkiye'nin savunma sanayiindeki en büyük gücü savunma sanayisinde özel sektör tarafından geliyor. Biz bu gücü çok önemsiyoruz. SAHA İstanbul'un en önemli amacı özel sektör dinamizmini, girişimciliğini savunma sanayisiyle buluşturmaktı" şeklinde konuştu.

Bayraktar açıklamanın soru-cevap bölümünde bu yılki fuara dünya genelinden bir başbakan, 11 bakan üst düzey 47 bürokratın katılım gösterdiği bilgisini verdi.