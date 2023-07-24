Haluk Bayraktar görevini devretti! T3 Vakfı'nda yeni dönem

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı), başkanlık görevini yürüten Haluk Bayraktar, koltuğunu devrettiğini sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Bayraktar, 'Veda etme zamanı geldi' dediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Göz bebeğimiz olan T3Vakfi için yeni bir dönemin başlangıcındayız. Beş yıldır yürüttüğüm T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine veda etme zamanı geldi. Bu süre boyunca çok severek yürüttüğüm görevimi, gelecek dönem için güvenle Elvan Kuzucu Hıdır Hanıma devrettim"

"ÇIĞIR AÇICI PROJELERE İMZA ATTIK"

Görev süreleri boyunca birçok çığır açıcı projeye imza attıklarını ifade eden Bayraktar, cümlelerini şöyle sürdürdü: "İçtenlikle inanıyorum ki T3 Vakfı, genç, idealist ve dinamik yeni yönetim ekibi ile daha da büyüyecek, Türkiye ve mazlum coğrafyalar için önemli işlere imza atmaya devam edecektir. Görev süremiz boyunca Türkiye için birçok çığır açıcı projeye imza attık. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde, gençlerimiz ve geleceğimiz için gururlandıran projeler hayata geçirildi. Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm Mütevelli Heyeti üyelerimize, Yönetim Kurulu üyelerimize, çalışanlarımıza, gönüllülerimize, manevi desteğini esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte özverisi ve adanmışlığıyla katkı sağlayan değerli yönetim kurulu üyemiz ve müdürümüz Ömer Kökçam'a hassaten teşekkür ediyor ve şükranlarımı iletiyorum. Elvan Hanımın liderliğinde yeni yönetimimize Milli Teknoloji Hamlesi davamızda üstün başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun"

BAKAN KACIR'DAN TEBRİK MESAJI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Elvan Kuzucu Hıdır'ı tebrik etti. Kacır açıklamasında, 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü kurumlarından T3Vakfı'mızın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Elvan Kuzucu Hıdır'ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Haluk Bayraktar Başkanımız ve ekibi büyük işlere imza attılar. Şimdi hedef daha yükseğe!' ifadelerini kullandı.