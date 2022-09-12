Haluk Bayraktar'dan ABD açıklaması: Sonucu sizce ne olur?

Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından ABD'ye gönderme yaptı. ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına onay vermemesi hakkında açıklama yapan Bayraktar, "ABD Predator SİHA'larını vermeyerek Milli SİHA'larımızın önünü açmıştı. Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?" diyerek MİUS'un fotoğrafını paylaştı.



Türkiye'ye F-16 satışı şarta bağlanmıştı

ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemeyi kabul etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, Pentagon'un 2023 bütçesini içeren NDAA tasarısına yapılan eklemeleri görüşüyor. Meclis Genel Kurulunda, New Hampshire vekili Demokrat Chris Pappas'ın verdiği ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan ekleme de 179'a karşı 244 oyla kabul etmişti.

Pappas'ın yanı sıra çok sayıda vekilin sponsorluk yaptığı önerge, ABD Başkanının Türkiye'ye F-16 satışı yapması için Kongrenin iki kanadından Dışişleri ve Silahlı Kuvvetler Komitelerine bu satışın ABD'nin ulusal güvenlik menfaatlerine uygun olduğunu ve satılan F-16'ların "Yunanistan hava sahasına yönelik sürekli ihlallerde kullanılmayacağını" sağlamak için somut adımlar atması taahhüdünü öngörüyor.



