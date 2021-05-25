star.com.tr 25 Mayıs 2021 Salı 11:03 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 11:03

Bazı eleştirmenlerin İngiliz hükümetine, 'zırhlı envanteriniz içler acısı, acilen geliştirilmeye ihtiyacı var.' çağrılarının ardından, yeni zırhlı arayışları başladı. Ancak, gelen haberler yeni eleştirilere kapı açtı.



General Dynamics tarafından geliştirilen Ajax zırhlı savaş aracı, dönemin Başbakanı David Cameron'u o kadar etkiledi ki, ordunun onayını aldıktan sonra 2014'te 589 adet sipariş verdi. O zamandan beri teslimat tarihleri aksadı ve ordu hala araçları teslim almayı bekliyor.

Times'ta yer alan bir haberde, teknik uzmanların değerlendirmelerine yer verildi. Açıklamalara göre, araçların içindeki aşırı gürültü ve ulaşamayan toplar dahil, çok sayıda güvenlik sorunu ile karşılaşıldı.

40 mm toplar ve hafif makineli tüfeklerle donanmış Ajax araçları, İngiltere'nin eskimekte olan ana muharebe tankı Challenger 2'den daha hafif ve daha yüksek manevra kabiliyetine sahiptir. Ancak, hareket halindeyken ateş edememe, araçları kullanacak personelin elinde işe yaramaz hale getiriyor. Ayrıca çok fazla titreşimin olması, yangın gibi.

Gazetenin yer verdiği Savunma Bakanlığı belgelerine göre, İngiliz hükümeti araçlar için 5,5 milyar sterlinlik toplam program maliyetinin 3,2 milyar sterlininden fazlasını ödedi. Yaklaşık 600 milyon sterlin tutarında en son ödeme bu yıl yapıldı.

Görünüşe göre hükümetin mali denetçileri mutsuz ve Times'ın kaynaklarından biri, şu ana kadar çalışan araçlar ile ödemelerin doğru orantılı olmadığını öne sürdü. Yani General Dynamics şimdiye kadar çalışan bir ürün teslim etmeden İngiltere'nin savunma bütçesinden önemli bir pay kaptığı için eleştiriliyor.

Ajax, şu anda zırhlı keşif birimleri tarafından kullanılan eski 1970'ler dönemi Scimitar hafif tanklarının yerini alacak şekilde tasarlandı, ancak gelecekteki durum, Ajax ile ilgili duyurulan son sorunlarla belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Başbakan Boris Johnson geçen yıl savunma harcamalarında büyük bir artışı açıklayarak, hükümetin harcamalarının yapay zekaya yapılan ağır bir yatırım ve bir RAF Uzay Komutanlığı'nın oluşturulması da dahil olmak üzere "savaşta devrim yapacak teknolojilere odaklanacağını" söyledi.

Ancak, mart ayında bir parlamento komitesi, hükümeti İngiltere'nin konvansiyonel kuvvetlerini ihmal etmekle suçladı ve Kraliyet zırhlı araçları kabiliyetinin "acınası" durumda olduğunu söylemişti.

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