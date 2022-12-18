Harp sahasında dengeleri değiştirecek! Kızılelma için kritik tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında Mardin'de gençlerle bir araya geldi.

AK Parti döneminde Türkiye'deki teknolojik gelişmelerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Göreve geldiğimizde savunma sanayinin yüzde 20'si yerliydi şimdi yüzde 80'e çıktı. 'Benim' diyen ülkeler şu anda bizim savunma sanayi ürünlerimizin araç, gereç, mühimmat, aklınıza ne gelirse bunu Türkiye'den istiyorlar. Ciddi manada bizim şu anda savunma sanayi ürünlerinde ihracatımız var. Şu anda Bayraktar yetiştiremiyor. Gerek İHA'lar gerek SİHA'lar, Akıncı. Ama gelen asıl Kızılelma ayrı, farklı bir şey. İnşallah Kızılelma 2024, 2025 gibi seri üretimde bir yere oturacak." şeklinde konuştu.

İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ



Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu geçtiğimiz günlerde başarıyla gerçekleştirmişti.

Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.

Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye bir milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca, Baykar'ın 2022'de imzaladığı sözleşmelerin yüzde 98'ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. Baykar, 2022 yılı itibarıyla Bayraktar TB2 SİHA'lar için 26 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 5 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladı.