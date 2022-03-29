Javelin ve Stinger füzeleri için gaza bastılar! Hat yeniden açılıyor

Yakın tarihli bir askeri yardım talebine göre, Ukrayna ABD'den, 500 Javelin tanksavar füzesi ve 500 Stinger uçaksavar füzesi istiyor. CNN International'da yer alan bir haberde, Ukrayna'nın ABD'den istediği yardım detaylarının bulunduğu belgeyi inceledi.

7 Mart'a kadar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline iki haftadan kısa bir süre kala ABD ve diğer NATO üyeleri, Ukrayna'ya yaklaşık 17.000 tanksavar füzesi ve 2.000 uçaksavar füzesi göndermişti. O zamandan beri, bu sayının kesinlikle arttığı, ancak kamuoyuna açıklanmadığı bildiriliyor.

JAVELIN VE STINGER ÜRETİMİ İÇİN GAZA BASIYOR

Beyaz Saray geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya, 800 ek Stinger uçaksavar sistemi ve 2.000 Javelin tanksavar füze sistemini de içeren 800 milyon dolarlık bir yardım paketi duyurdu.

Stinger üretim hattı kapatılmıştı ancak, bir siparişini karşılamak için yeniden faaliyete başladı.

Pentagon sözcüsü Jessica Maxwell'e göre, şimdi verimli bir şekilde bu hattı açık tutmak için üretim kapasitesini artırmak ve üretim zaman çizelgelerini azaltmak için çeşitli seçenekler ana yüklenici Raytheon ile istişare içinde değerlendiriliyor.

Maxwell'e göre seçenekler, üretim hatlarına işçi eklemeyi, eski parçaları değiştirmek için yeni bileşenler üretmeyi ve üretim hattı için ek alet veya test ekipmanı satın almayı içeriyor.

Halihazırda, teslimat partisinin büyüklüğüne bağlı olarak, Stinger füzesi üretmek yaklaşık 18 ila 24 ay sürüyor.

Pentagon, konunun hassasiyeti nedeniyle mühimmat için belirli envanter rakamlarını açıklamaz, ancak Savunma Bakanlığı politikası uyarınca çatışmada ihtiyaç duyulabilecek seviyeleri korur.

Pentagon'a göre Javelin tanksavar sistemi tam üretim modunda. Ancak Pentagon, üretimi artırmaya çalışıyor.

Bir şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, Javelin üreticisi Lockheed Martin'in "öngörülebilir gelecek için artan talebi karşılama kapasitesine sahip olduğunu" söyledi.

Javelin tanksavar sistemleri, Savunma Bakanlığı bütçe belgelerine göre 2022 yılı itibarıyla yılda 6.000'den fazla üretilebilecek.

Star Gazetesi