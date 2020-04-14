star.com.tr 14 Nisan 2020 Salı 09:40 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 09:42

2007-2009 yıllarında Rus Hava Kuvvetleri Hava Savunma Füze Birlikleri Komutanlığı yapan Sergey Hatılev, Rusya'nın son olarak geliştirdiği S-500 savunma sistemlerinin sadece geleneksel bir hava ve füze savunma sistemi olmadığını, aynı zamanda Rusya'nın hava savunma yeteneklerini temelden değiştirecek olan bir anti-uzay silahı olduğunu söyledi.



Moskovskij Komsomolets gazetesine verdiği demeçte, 'Sistem, geleneksel aerodinamik hedeflerin, uçakların ve helikopterlerin, seyir füzelerinin, hipersonik hızlarda uçan her şeyin tespit edilmesi ve imha edilmesi gibi çeşitli görevleri üstlenebiliyor. Sistem bunların yanı sıra, diğer tüm seviyelerde balistik hedefleri vurabilir.'dedi

Hatılev'e göre, S-500 sistemi, 600 km'ye kadar menzilde ve yaklaşık 200 km yükseklikte hedefleri vurma kabiliyetiyle, bu alandaki hedeflere karşı etkili bir şekilde savunma yapabilir. Hatılev, 'Yani başka bir deyişle, 'bu bir anti-uzay hedefleri silahı.' diyor.

S-500'ün yetenekleri, Rusya'nın Soğuk Savaş günlerinden kalma geleneksel olarak Moskova çevresinde yoğunlaşan füze savunmasını temelden değiştireceğini belirten emekli komutan, 'S-500 gibi bir kompleksin ortaya çıkmasıyla, tüm bölgelerin füze karşıtı savunması hakkında konuşabiliriz. Daha sonra, bu sistemlerin üretimi arttığında ve geliştirildiklerinde, tüm Rusya Federasyonu'nun havacılık savunma sisteminin temelini oluşturma hakkında konuşabileceğiz.' dedi.

Geçen ay, Almaz-Antey'in bir yan kuruluşu olan Özel Makine Yapımı Tasarım Bürosu, S-500'ün fırlatma, çok fonksiyonlu konumlandırma, füze savunma komuta şasisi ve erken uyarı radarı için taşıyıcı ünitelerin halihazırda geliştirildiğini doğruladı ve testlerin devam ettiğini açıkladı. Geçen yılın sonlarında, Rusya savunma bakanlığı devlet testlerinin 2020'de başlayacağını ve ordunun hizmetine 2025'ten itibaren girmesini beklediklerini açıkladı.

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