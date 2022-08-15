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Savunma

Hava Kuvvetleri duyurdu: Eurofighter savaş jetleri bölgeye gidiyor

Almanya, Eurofighter savaş uçaklarının Hint-Pasifik bölgesinde yapılacak tatbikata katılacağı duyurdu. Alman ordusunun tarafından yapılan açıklamada, 6 Eurofighter savaş uçağı ile 4 'A400M' tipi nakliye ve 3 'A330' tanker uçağının 24 saatte 'RapidPacific2022' tatbikatı kapsamında ilk önce Singapur'a ulaşacağı kaydedildi.

AA15 Ağustos 2022 Pazartesi 20:34 - Güncelleme:
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Alman Haber Ajansı DPA'nın Alman Hava Kuvvetleri Sözcüsü'ne dayandırdığı haberde, Alman Hava Kuvvetlerinin ilk kez Avustralya'da tatbikata katılacağı belirtilerek, 6 Eurofighter savaş uçağının toplamda 22 bin kilometrelik uçuşu gerçekleştirmek için Neuburg an der Donau kentinden havalandığı ifade edildi.

Alman ordusunun internet sayfasından paylaşılan açıklamada, Almanya'dan kalkan 6 Eurofighter savaş uçağı ile 4 "A400M" tipi nakliye ve 3 "A330" tanker uçağının 24 saatte "RapidPacific2022" tatbikatı kapsamında ilk önce Singapur'a ulaşacağı kaydedildi.

Açıklamada, nakliye ve tanker uçaklarının, Eurofighter uçaklarından yarım saat önce havalandığı aktarıldı.

Uçakların Singapur'un ardından çok uluslu iki tatbikata katılmak için Avustralya'da konuşlanacağı vurgulanan açıklamada, Alman Hava Kuvvetlerinin burada NATO içinde ve dışındaki partnerlerle operasyon yapmayı test edeceği belirtildi.

Açıklamada, Avustralya'da "Pitch Black" adlı hava tatbikatı ile "Kakadu" adlı deniz tatbikatı yapılacağı ve Alman Hava Kuvvetlerinin tatbikatlara 250 askerle yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Alman Eurofighter savaş uçaklarının ülkeye geri dönmeden önce Singapur Hava Kuvvetleri ile de gerçekleştirilecek tatbikata katılacağı, ardından Japonya ve Güney Kore'nin ziyaret edilmesinin planlandığı ifade edildi.

  • Alman Hava Kuvvetleri
  • Eurofighter
  • hint-pasifik

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