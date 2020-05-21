Hava muharebesinin geleceği! 'Kendi karar alacak' Skyborg için rekabet başladı

star.com.tr 21 Mayıs 2020 Perşembe 21:42 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 21:42

ABD Hava Kuvvetleri’nin yapay zeka donanımlı Skyborg gelişmiş insansız hava aracı üretimi için birden fazla şirket ödeme alabilir.

ABD Hava Kuvvetleri, Skyborg olarak bilinen ve savaşta karar vermek için yapay zeka kullanacak en çok beklenen teknoloji programlarından biri için bir rekabet başlattı.

15 Mayıs'ta Skyborg prototipleri için, özgünlük, düşük maliyet, yapay zeka yetenekleriyle birleştirilmiş bir talep yayınlandı.

Hava Kuvvetleri, Skyborg'u modüler donanım ve yazılım yükleri ve yazılımın filoda hızla güncellenmesine olanak tanıyacak ortak bir yapay zeka sistemiyle, (her biri belirli bir görev veya görev kümesi için tasarlanmış) bir İHA ailesi olarak öngörüyor.

Hava Kuvvetleri, birden fazla şirkete Skyborg sisteminin farklı versiyonlarını geliştirmeleri için 400 milyon dolar vermeyi amaçlamakla birlikte, sadece bir şirketle ya da hiç bir şirketle sözleşme yapıp yapmam hakkını saklı tutacak.

Taleplere göre, tekliflerin 15 Haziran'da verilmesi ve 8 Temmuz civarında sonucun kesinleşmesi bekleniyor.

Hava Kuvvetleri talep açıklamasında, anlaşmaya varıldıktan sonra, “Savaş aracı için uygun fiyat, devrim niteliğinde yetenekler, yük ve otonom teknolojileri, sistemleri geliştirmek, göstermek, entegre etmek ve geçişini yapmak için araştırma yapılacak” dedi.

Hava Kuvvetleri, Skyborg'un 2023 yılına kadar faaliyete geçmesi için, daha önce test yapmayı ve prototipi kullanmayı hedefliyor.

Skyborg için beklenti, uçağın mekanik yapısı ortadan kalksa bile sistemin tekrar kullanılabilir olması, uçak kaybının tolere edilebilir olması.

Hava Kuvvetleri'nin talebine göre İHA'lar, birim başına maliyet ve hava taşıtlarının Hava Kuvvetleri'nin mevcut avcı envanteri için yeni bir oluşum, minimum görünürlük ile kitlesel savaş gücü ön planda tutularak üretilmeli.

Hava Kuvvetleri Edinme Yöneticisi Will Roper, Skyborg'u Yıldız Savaşları serisinden Luke Skywalker X-Wing'i örnek vererek bilgiler paylaştı. Roper ayrıca, yapay zeka ile ilgili serinin R2-D2 robotu ile karşılaştırmalar yaptı.

Yetkiliye göre Skyborg, sunduğu veriler hakkında geri bildirim sağlayacak, insan pilotlarla çalışarak yapay zeka yoluyla kendi başına etkinlik geliştirecek.

Geçen yıl Roper, Defense News'e verdiği demeçte, Skyborg'u hem Lockheed Martin F-35 hem de Boeing F-15EX uçağı ile birlikte kullanma olasılığının araştırıldığını söyledi.

Roper, 'İnsanlı savaş jetlerini akıllı, otonom İHA'larla bir araya getirme yeteneği, hava muharebesinde tamamen farklı bir yol için kapıyı aralayabilir.' dedi.

Roper'a göre, diğer sistemleri güvende tutmak için bazı sistemlerle risk alınabilir. İnsanlı sistemler, insansız sistemlerin arkasında durarak savaşabilir.

Çok sayıda uçak şirketinin Skyborg talebi için teklif vermesi bekleniyor.

Kratos Savunma ve Güvenlik Çözümleri, Hava Kuvvetleri ile Ocak ayında dördüncü başarılı uçuş testini Düşük Maliyetli Hava Araçları Teknolojisi programının bir parçası olarak kaydeden XQ-58A Valkyrie uçağı üzerinde çalışıyor.

Bu ayın başlarında, Boeing kendi Loyal Wingman insansız savaş uçağı Airpower Teaming System'i piyasaya sürdü. Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri, Loyal Wingman İleri Geliştirme Programı kapsamında bu sistemlerden üçünü test etmek üzere satın aldı.

Hava Kuvvetleri Dergisi'ne (Air Force Magazine) göre, General Atomics ve Lockheed Martin gibi devler de, kendi uçak tekliflerini sunmayı planlıyor.

2021 mali yılında, Hava Kuvvetleri Skyborg çabalarını içeren üç 'öncü programı' için 157.6 milyon dolar harcamayı planlıyor. Hava Kuvvetleri ayrıca, Skyborg için öncelikler fonu listesine 25 milyon dolar ekledi. Böylece İHA'lara yapay zeka yazılımları entegre etmeyi hedefliyor.

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