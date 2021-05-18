Hava savunma sistemi hamlesi! Putin talimatı verdi

18 Mayıs 2021 Salı 09:14 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 09:14

Rusya Devlet Başkanı Putin, Tacikistan ile birleşik bölgesel hava savunma sisteminin oluşturulmasına ilişkin anlaşmanın imzalanması talimatını verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yayınladığı talimatın resmi enformasyon portalında paylaşılan metninde, "Rusya hükümetinin, Rusya ve Tacikistan arasında Birleşik Bölgesel Hava Savunma Sistemi'nin oluşturulmasıyla ilgili bir anlaşma imzalama önerisinin kabulüne karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Putin, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na bu konuyla ilgili Tacikistan ile görüşmeler gerçekleştirme ve anlaşma imzalama talimatı verdi.

Rusya lideri, daha önce Rusya hükümetinin onayladığı anlaşma taslağına, 'temel olmayan değişikliklerin' yapılmasına izin verdi.