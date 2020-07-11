Havada gergin anlar! Rus jetleri ABD uçağını böyle karşıladı

star.com.tr 11 Temmuz 2020 Cumartesi 21:00 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 21:00

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz'da Rus hava sahası gözetimi, Japonya'nın (Doğu Denizi) tarafsız suları üzerinde, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırı yönünde uçan bir hava hedefi belirledi.



Açıklamada, Rus savaş jetlerinin keşif uçağına güvenli bir mesafeden eşlik ettikleri ve uçakların ABD uçağı Rus sınırından uzaklaştıktan sonra ana üsse geri döndüğü belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Rus uçaklarının uçuşunun tarafsız sularla ilgili uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirdiği de ifade edildi.

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