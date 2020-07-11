İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2020 Cumartesi / 20 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8627
  • EURO
    7,774
  • ALTIN
    396.959
  • BIST100
    114809
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Havada gergin anlar! Rus jetleri ABD uçağını böyle karşıladı
Savunma

Havada gergin anlar! Rus jetleri ABD uçağını böyle karşıladı

Rus Su-35 ve MiG-31 savaş jetleri, ABD Hava Kuvvetleri'nin Japonya Denizi (Doğu Denizi) üzerindeki RC-135 keşif uçağına müdahalede bulundu.

star.com.tr11 Temmuz 2020 Cumartesi 21:00 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 21:00
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz'da Rus hava sahası gözetimi, Japonya'nın (Doğu Denizi) tarafsız suları üzerinde, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırı yönünde uçan bir hava hedefi belirledi.

Açıklamada, Rus savaş jetlerinin keşif uçağına güvenli bir mesafeden eşlik ettikleri ve uçakların ABD uçağı Rus sınırından uzaklaştıktan sonra ana üsse geri döndüğü belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Rus uçaklarının uçuşunun tarafsız sularla ilgili uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirdiği de ifade edildi.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.