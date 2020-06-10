İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8047
  • EURO
    7,6791
  • ALTIN
    373.322
  • BIST100
    108891
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Havada gerilim! Rus TU-95MS'lerini, ABD F-22'leri karşıladı
Savunma

Havada gerilim! Rus TU-95MS'lerini, ABD F-22'leri karşıladı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus Tu-95MS stratejik bombardıman uçakları, Rus-ABD sınırı yakınlarındaki tarafsız sular üzerinde uçarken, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-22 savaş uçakları, Rus uçaklarına eşlik ederek takibe aldı.

star.com.tr10 Haziran 2020 Çarşamba 14:56 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 15:01
ABONE OL

Rus Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli Tu-95MS bombardıman uçakları, Çukçi Denizi üzerinde uçarken, ABD'nin F-22 uçakları tarafından karşılandı.

Bering Denizi, Okhotsk Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzey kısmı üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirildiğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, 11 saatlik uçuşun bazı kısımlarında, bombardıman uçaklarına ABD F-22'lerinin eşlik ettiğini duyurdu.

Açıklamada, Rusya Hava Kuvvetleri'nin uçuşları her zaman uluslararası düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Bakanlık, mayıs ayında ABD stratejik bombardıman uçaklarının Rusya sınırı boyunca beş uçuş gerçekleştirdiğini de hatırlattı.

Nisan ayında Rusya'nın Baltık Devletleri ile sınırlarının yakınında birkaç keşif uçağı tespit edildi.

star.com.tr

İletişim Başkanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: İdlib Türkiye için neden önemli?

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.