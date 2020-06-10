Havada gerilim! Rus TU-95MS'lerini, ABD F-22'leri karşıladı

star.com.tr 10 Haziran 2020 Çarşamba 14:56 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 15:01

Rus Hava Kuvvetleri'nin uzun menzilli Tu-95MS bombardıman uçakları, Çukçi Denizi üzerinde uçarken, ABD'nin F-22 uçakları tarafından karşılandı.

Bering Denizi, Okhotsk Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun kuzey kısmı üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirildiğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, 11 saatlik uçuşun bazı kısımlarında, bombardıman uçaklarına ABD F-22'lerinin eşlik ettiğini duyurdu.

Açıklamada, Rusya Hava Kuvvetleri'nin uçuşları her zaman uluslararası düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Bakanlık, mayıs ayında ABD stratejik bombardıman uçaklarının Rusya sınırı boyunca beş uçuş gerçekleştirdiğini de hatırlattı.

Nisan ayında Rusya'nın Baltık Devletleri ile sınırlarının yakınında birkaç keşif uçağı tespit edildi.

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