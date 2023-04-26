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Savunma

Havada devrim! Türkiye atağa geçti: Dışa bağımlılığı bitirecek

Savunma ve havacılık sanayi sektörü, 2022'de 12,2 milyar dolarlık ciroya, 2,1 milyar dolarlık AR-GE yatırımına imza attı.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 17:10 - Güncelleme:
Havada devrim! Türkiye atağa geçti: Dışa bağımlılığı bitirecek
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneğince (SASAD) hazırlanan 2022 yılı "Sektör Performans Raporu"nu değerlendirdi.

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Savunma ve havacılık sanayi sektörünün 2022'deki toplam cirosunun 12 milyar 200 milyon dolara ulaştığını belirten Demir, şu bilgileri verdi:

"2021 yılı verileriyle kıyaslandığı zaman yüzde 20'lik bir artış olduğunu görüyoruz. 20 yıl öncesiyle kıyasladığımızda 12 katlık bir artış ve büyüme söz konusu. Benzer şekilde 2022 yılı AR-GE harcamalarına baktığımızda firmalarımız tarafından 2 milyar 61 milyon dolarlık AR-GE yatırımı yapıldığı ve bir yıl öncesine kıyasla yüzde 26'lık bir artış olduğunu görüyoruz. Yapılan AR-GE yatırımlarında da 20 yıl öncesine oranla 40 katı bir artış bulunuyor."

Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yol gösterici bir Türkiye için yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını güçlendirmeyi, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini desteklemeyi, yerli ve milli üretimde öncü olmayı sürdürerek Türk savunma sanayisini, ülkenin küresel güç vizyonu doğrultusunda inşa etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Demir, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle yakalanan başarı ivmesinde katkısı olan tüm ekosistemimizi tebrik ediyor, hedeflerimizi gerçekleştirebilmek ve hızla ilerleyen teknolojik çağda geleceğe en güçlü şekilde hazırlanabilmek için sektörümüzden daha da büyük başarılar beklediğimizi belirtmek istiyorum."

  • Savunma
  • havacılık
  • AR-GE

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