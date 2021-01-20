HAVELSAN heyeti Libya'yı ziyaret etti

AA 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:41 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:42

Başkent Trablus'un Tacura bölgesindeki Genel Elektronik Şirketinin merkezinde düzenlenen toplantıya, HAVELSAN heyeti, şirketin yetkilileri ve Libya Savunma Bakanlığından üst düzey isimler katıldı.

HAVELSAN'a ilişkin sunumun da gösterildiği toplantıda, yetkililer Türkiye ve Libya arasında ortak savunma iş birliği konularını görüştü.

AA muhabirinin HAVELSAN yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş'un daveti üzerine gerçekleşen ziyaret kapsamında, Libyalı yetkililere HAVELSAN'ın proje ve kabiliyetleri aktarıldı.

Görüşmede Libya'nın savunma alanındaki acil ihtiyaçlarına dair bilgi alınırken HAVELSAN yetkilileri, yerel firmalarla iş birliği yaparak Libya'nın bu ihtiyaçlarını giderebilmek için gerekli çalışmalara başlanacağını aktardı.



HAVELSAN heyeti, yakın gelecekte daha kapsamlı bir ziyaretle projelerin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Heyet temasları kapsamında ayrıca Libya Savunma Bakanlığını ziyaret edecek.