AA 18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:58 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:58

TÜYAP'ta düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) söz konusu satın almaya ilişkin imza töreni gerçekleştirildi.

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ile Barzan Maintenance Shield Başkan Yardımcısı Abdulla Al-Khater'in imzaladıkları sözleşme kapsamında, Qatar Emiri Air Force (QEAF) AL UDEID Askeri Hava Üssü/DOHA adresinde bulunan 1 adet AW-139 Tam Görev Simülatörü (FMS), 1 adet AW-139 Uçuş ve Navigasyon Prosedürleri Eğiticisi (FNPT), 1 adet AW-139 Arka Kabin Eğiticisi (RCT), 1 adet Taktik Kontrol Merkezi (TCC) ve 1 adet Dibriefing Sistemi'nin 36 ay süre ve yüzde 90 faaliyet oranı ile bakım, onarım, idame ve işletme hizmeti HAVELSAN tarafından sağlanacak. Her bir sistem için aylık minimum 100 saat eğitim süresi belirlendi.

Anlaşmaya göre, sahada 2 bakım/onarım teknisyeni daimi bulunacak. HAVELSAN merkez kadrosu olarak 1 proje yöneticisi, 1 idari koordinatör, 1 teknik koordinatör ve AR-GE ve Mühendislik Direktörlüğü mühendislik kadrosunun desteği ile hizmet verilecek.

- "KATAR'LA OLAN BU SAMİMİ İŞ BİRLİĞİMİZİN DEVAM ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, "Öncelikle bu anlaşmanın hem ülkemize hem Katar halkına hayırlı olmasını diliyorum. Bu kapsamda biz daha önce Katar'a satmış olduğumuz AW-139 helikopter simülasyonunun idame ve güncelleşme anlaşmasını yapmış oluyoruz. 3 yıl boyunca bizim personellerimiz ve Türkiye'den teknisyenlerinin orada simülasyon eğitim merkezinde bulunacağı bir yapı kurguladık. Daha önce de biz Katar için bu hizmeti 2 yıl boyunca gerçekleştirmiştik. Bu iş birliğinin diğer projelerimize de yol açmasını, Katar'la olan bu samimi iş birliğimizin devam etmesini ve bu anlaşanın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "BU ANLAŞMA ASLINDA BUNDAN SONRA GELECEK OLAN BİRÇOK ANLAŞMANIN HABERCİSİ"

Barzan Maintenance Shield Başkan Yardımcısı Abdulla Al-Khater ise, "HAVELSAN'ın daveti üzerine burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu anlaşma aslında bundan sonra gelecek olan birçok anlaşmanın habercisi. Bizler Katar Hava Kuvvetleri'nde, Savunma Bakanlığı'nda ve aynı zamanda Kara Kuvvetleri'nde HAVELSAN'ın bize sunacağı teknoloji ve simülasyonlarının devamını ileride daha da geliştirerek uzun vadeli bir programlama yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.