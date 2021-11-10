HAVELSAN'dan Ar-Ge atağı! Rakamlar 500 milyon TL'yi geçecek

AA 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:05 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:09

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi'nin moderatörlüğünde "Savunma Sanayisinde Küresel Etkinlik ve Teknolojik Derinlik Yol Haritası" başlıklı bir panelde konuşma yaptı.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

13 Kasım'a kadar hibrit olarak gerçekleştirilecek ve 15 Kasım'da sanal fuara dönüşecek SAHA EXPO kapsamında, sektörün nabzını tutan çeşitli paneller de düzenleniyor.

Fuar kapsımda, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi'nin moderatörlüğünde "Savunma Sanayisinde Küresel Etkinlik ve Teknolojik Derinlik Yol Haritası" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

"CİROMUZDAN AR-GE PAYINI 2023'LERE KADAR YÜZDE 30 OLARAK BELİRLEDİK"

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, panelde yaptığını konuşmada, bilişim ve yazılım yoğunluklu sektörde önemli bir oyuncu olduklarını ve Ar-Ge ve teknoloji yoğunluklu çalışmalarda daha fazla insan kaynağı istihdam ederek işleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yurt içi ve yurt dışı bütün teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yeni teknolojilere ayak uydurarak, teknolojik birikimlerini artırmayı sağladıklarını aktaran Nacar, "Bu anlamda Ar-Ge yatırımları gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge faaliyetlerimize 2008 yılında Ankara'daki Ar-Ge merkeziyle başladık. Daha sonra 2010 yılında İstanbul, 2017'de ODTÜ Teknokent, 2019'da ODTÜ Ar-GE merkezi ve. 2021 yılında Bilişim Vadisi Ar-Ge merkeziyle toplam 5 Ar-Ge merkezi bünyemizde faaliyet gösteriyor." dedi.

Bu merkezlerde 1.500'e yakın personelle faaliyet gösterdiklerini ve yaklaşık 91 Ar-Ge projesi yürüttüklerini belirten Nacar, başarılı Ar-Gr ve inovasyon çalışmalarının sonucunda da HAVELSAN'ın kurumsal Ar-Ge değerleri yükseldiğini belirterek, şunları aktardı:

"2020 sonunda ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projelerine ayırmış bulunuyoruz. Pandemi döneminde bizim Ar-Ge gücümüz artarak devam etti. 'Ar-Ge 2050' değerlendirmesi kapsamında dört basamak birden yükselerek beşinci sıraya, 434 milyon TL'lik bir Ar-Ge yatırımıyla yerleşmiş olduk. Bu yıl da 2021 sonunda bu rakamın 500 yüz milyon TL'yi geçeceğini belirtmek isterim. Yine Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla TİM'in her yıl düzenlediği Inovalig kapsamında da 2018 ve 2019 yıllarında inovasyon kaynakları konusunda Türkiye birincisi olmuş durumdayız. Burada da Ar-Ge kaynaklarımızın ne kadar verimli kullanıldığını görebiliriz. 10 yıl önce yaklaşık yüzde 3 olan Ar-Ge bütçemizi yüzde 7 ulaştırdık. Ve 2023'lere kadar da yüzde 30 olarak belirledik."

"PERSONELİMİZİ TUTMAK İÇİN ÇEŞİTLİ POLİTİKALAR GELİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"

Dünyaya bakıldığında Samsung, Google, Apple, Tesla gibi firmaların Ar-Ge harcamalarının 10 milyar dolardan fazla olduğuna dikkati çeken Nacar, dolayısıyla kendileri için de mevcut Ar-Ge yatırım rakamların yeterli olmadığının farkında olduklarını dile getirdi.

Savunma sanayisindeki insan kaynağının korunması noktasında daha fazla teşvike ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Nacar, "Şu anda bütün firmaların sorunu olduğu için buradan da dillendirmek istiyorum. Özellikle yurt dışına uzaktan çalışan, home ofis çalışan, bizzat fiziksel olarak da yurt dışına giden, oradaki imkanlardan yararlanmak isteyen birçok personelimizi tutmak için çeşitli politikalar geliştirmek zorundayız. Bunun altını çizmek istiyorum. Özellikle maaş ve diğer insan kaynağıyla ilgili gibi iyileştirme politikaları burada önemli oluyor. Savunma sektörünün gerçekten bu anlamda daha fazla teşvik edilmesi, desteklenmesi gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.