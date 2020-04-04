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Savunma

Havuzlu Çıkartma Gemisi için 1 buçuk milyar dolarlık sözleşme

ABD'nin en büyük askeri gemi inşa şirketi olan Huntington Ingalls Industries, Havuzlu Çıkartma Gemisi (LPD) üretimiyle ilgili olarak yeni bir sözleşme imzaladı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 14:27 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 14:27
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre söz konusu sözleşme, ABD Donanması için San Antonio sınıfı LPD-31 Havuzlu Çıkartma Gemisi’nin (Landing Platform Dock/ LPD) detay tasarım ve inşa faaliyetlerini kapsıyor.

Toplam değeri 1 milyar 508 milyon 730 bin 501 ABD Doları olan sözleşme kapsamında çalışmaların, Şubat 2027’ye kadar tamamlanması planlanıyor.

San Antonio sınıfı LPD’ler; 25.300 ton deplasmana, 208 metre uzunluğa ve bine yakın personel kapasitesine sahiptir. Gemi; Amfibi Hücum Aracı (ASV), Hava Yastıklı Çıkarma Aracı (LCAC) ve MV-22 Osprey Tilt Rotorlu Hava Aracı ile donatılmıştır.

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