04 Nisan 2020 Cumartesi 14:27 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 14:27

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre söz konusu sözleşme, ABD Donanması için San Antonio sınıfı LPD-31 Havuzlu Çıkartma Gemisi’nin (Landing Platform Dock/ LPD) detay tasarım ve inşa faaliyetlerini kapsıyor.

Toplam değeri 1 milyar 508 milyon 730 bin 501 ABD Doları olan sözleşme kapsamında çalışmaların, Şubat 2027’ye kadar tamamlanması planlanıyor.

San Antonio sınıfı LPD’ler; 25.300 ton deplasmana, 208 metre uzunluğa ve bine yakın personel kapasitesine sahiptir. Gemi; Amfibi Hücum Aracı (ASV), Hava Yastıklı Çıkarma Aracı (LCAC) ve MV-22 Osprey Tilt Rotorlu Hava Aracı ile donatılmıştır.