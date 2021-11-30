Hayrete düşüren anlar! F-35 denize böyle düştü

30 Kasım 2021 Salı 07:33 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 07:33

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait F-35 savaş uçağı, 17 Kasım'da saat 10.00 civarında denize düşmüş ve pilot güvenli bir şekilde kurtarılmıştı.

"ÖRTÜ VE KILIFLAR, UÇUŞTAN ÖNCE ÇIKARILMALIYDI"

The Sun gazetesinin haberine göre, denizciler jet düştükten sonra suda yüzen kırmızı bir örtü gördü. Bir kaynak, gazeteye "Neredeyse gördükleri an bunun ne olduğunu biliyorlardı. Örtü ve kılıfların uçuştan önce çıkarılması gerekiyor." dedi.

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Uçak gemisinden kalkan F-35 savaş uçağının, ayrılır ayrılmaz denize çakıldığı anların görüntüsü paylaşıldı.

MOTOR ÜZERİNDEKİ YAĞMUR KILIFI, UÇAĞI DÜŞÜRDÜ

İngiliz basınında yer alan habere göre incelemeler sonucunda bu kırmızı kılıfın, uçağın motorunun üzerindeki yağmur kılıfı olduğu ortaya çıktı.

Yapılan ilk incelemede, bakım ekibinin F-35'in motorunu koruyan kırmızı kılıfı çıkartmayı unuttuğu ortaya çıktı. Gazetedeki habere göre F-35'in motoru kalkış sonrası kılıfı içine çekince arıza gerçekleşti.

"NE KADAR SAVUNMASIZ OLDUĞUMUZ GÖRÜLECEK"

Savunma Seçim Komitesi Başkanı Tobias Ellwood, orduyu "gelecekte bu tür hassas olayları çözmek için çok daha hızlı hareket etmeye" çağırdı ve "Rakiplerimiz bizi izleyecek ve kendi kendilerine ne kadar savunmasız olduğumuzu görecekler." diye ekledi.