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Savunma

Birleşik Krallık sorunlara rağmen F-35'i operasyonel ilan etti

Aviation Week dergisinde yer arala rapora göre Birleşik Krallık filosu, uçuşa hazırlık, altyapı, lojistik ve güvenlik sorunlarından muzdarip olsa da F-35B uçağını Başlangıç Operasyonel Yetkinlikte (IOC) ilan etti.

21 Mart 2020 Cumartesi 11:57 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 11:57
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Birleşik Krallık Ulusal Denetim Ofisi raporda, muafiyetlerin yaklaşık 20'sinin geçen ay itibariyle hala çözülmediğine dikkat çekiyor. Ancak NAO, Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanmasının eğitim personeli ve lojistik alanlarında ilerleme kaydettiğini söylüyor.

Ülke envanterinde 15 adet F-35B bulunuyor. Bu uçaklar Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulunan askeri üslere konuşlandırıldı ve Orta Doğu'da operasyonel görevlerde uçuruldu.

NAO Görevlisi, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın yeni bir kabiliyeti hizmete sokarken muafiyetleri kullanabileceğini söyledi. Buna göre şartnameyi karşılamayan ancak yeterince iyi kabul edilen yeteneklere muafiyet veriliyor.

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