21 Mart 2020 Cumartesi 11:57 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 11:57

Birleşik Krallık Ulusal Denetim Ofisi raporda, muafiyetlerin yaklaşık 20'sinin geçen ay itibariyle hala çözülmediğine dikkat çekiyor. Ancak NAO, Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanmasının eğitim personeli ve lojistik alanlarında ilerleme kaydettiğini söylüyor.

Ülke envanterinde 15 adet F-35B bulunuyor. Bu uçaklar Kıbrıs Rum Kesimi’nde bulunan askeri üslere konuşlandırıldı ve Orta Doğu'da operasyonel görevlerde uçuruldu.

NAO Görevlisi, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın yeni bir kabiliyeti hizmete sokarken muafiyetleri kullanabileceğini söyledi. Buna göre şartnameyi karşılamayan ancak yeterince iyi kabul edilen yeteneklere muafiyet veriliyor.