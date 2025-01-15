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Savunma

Helikopter alımına yeşil ışık: ABD resmen onayladı

Kosova Savunma Bakanlığı, ABD'nin helikopter alımına onay verdiğini duyurdu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada 'ABD, Kosova'nın helikopter, radar ve hava savunma kapasitesini geliştirmesine yardımcı olarak ülkeyi hazırlık ve stratejik güvenlik açısından yeni bir seviyeye taşıyacak.' ifadeleri kullanıldı.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 15:03 - Güncelleme:
Helikopter alımına yeşil ışık: ABD resmen onayladı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD'nin, ülkenin hava savunma kapasitesinin geliştirilmesi konusunda destek vereceği belirtildi.

Paylaşımda, "ABD, Kosova'nın helikopter, radar ve hava savunma kapasitesini geliştirmesine yardımcı olarak ülkeyi hazırlık ve stratejik güvenlik açısından yeni bir seviyeye taşıyacak." denildi.

Paylaşımda değerlendirmelerine yer verilen Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, "ABD, Kosova Cumhuriyeti'nin güvenliği ve egemenliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini vurguladı. ABD'nin desteği, Kosova'nın barış, istikrar ve kalkınması için önemli bir dayanak oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

KOSOVA'NIN KONUMU GÜÇLENECEK

Maqedonci, ABD'nin onay verdiği yeni helikopter alımının Kosova Güvenlik Gücünün'nün (FSK) operasyonel yeteneklerini arttıracağını ve Kosova'nın bölgede güvenilir bir ortak olarak konumunu güçlendireceğini kaydetti.

Kosova'da, ülke içi ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlamak ve sivil savunma operasyonları, doğal afetler ve diğer acil durumlarda görev yapmak üzere 2009'da kurulan FSK'nin, 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı.

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