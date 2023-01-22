Hepsini Türkiye yetiştirdi: Karargahın çoğu Türkçe konuşuyor

Dakka'daki görevini tamamlayan ve yakında Türkiye'ye dönecek olan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak tarih, kültür, değerler ve din ekseninde sağlam temellere dayandığının altını çizerek, iki ülkenin de ticari ve kültürel bağları geliştirmek için "mükemmel bir rota" izlediğini belirtti.

Turan, Bangladeş'in rolünün Güney Asya bölgesinde barış ve istikrar için "etkili" olduğunu ifade ederek, "Asya'da yeni bir politikamız var ve Bangladeş, bölgede barış ve istikrarı teşvik etme politikamızın kilit aktörüdür." dedi.

Bangladeş'in Birleşmiş Milletler Barış Misyonuna katkılarının önemini vurgulayan Turan, iki ülkenin ortak çabalarının dünya barışında önemli rol oynayacağını belirterek, "Bangladeş ve Türkiye bağlarını optimum seviyeye çıkarmaya kararlı." dedi.

Türkiye ile Bangladeş'in kurucu liderleri Mustafa Kemal Atatürk ve Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'a bağlılığının altını çizen Turan, "Türkiye, Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünü benimseyen, Bangladeş de Rahman'ın 'Herkese dostluk, kimseye şer' dediği bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'ya 2016'daki başarısız askeri darbe girişiminin hemen ardından Türkiye ile dayanışma gösterdiği için teşekkür eden Turan, uluslararası anlamda 2017'de Arakanlı mülteci krizine karşı Bangladeş hükümetine ilk desteğin de Emine Erdoğan'dan geldiğini belirtti.

- İKİLİ TİCARET

Turan, Türkiye ile Bangladeş arasındaki ikili ticaretin 1 milyar dolar eşiğini aştığını, 1,5 milyar dolara yaklaştığını kaydederek, "Halı sektörümüz için Bangladeş'ten jüt ipi alıyoruz ve bu sektörümüzün ham maddesinin yarısı Bangladeş'ten sağlanıyor. İlaçları da dost milletimiz Bangladeş'ten alıyoruz." dedi.

Türkiye'nin Bangladeş'e en çok çeşitli makine, kimyasal ve pamuklu ürünler sattığı bilgisini paylaşan Turan, geleneksel ticaret kalemlerinin yanı sıra ikili ticareti de çeşitlendirmek istendiklerini vurguladı.

Turan, tüm potansiyel sektörlerin optimum kullanımını sağlamak için, her iki ülkenin de yakında Dakka'da bir Ortak Ekonomik Komisyon toplantısı düzenlemekle ilgilendiğini ifade ederek, "Geçenlerde Başbakan Şeyh Hasina ile görüştüm ve Ortak Ekonomik Komisyonun çok yakında Dakka'da toplanacağına söz verdi." dedi.

- SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

Son üç yılda Dakka ile Ankara arasındaki savunma işbirliğinin gelişmesinin önemine dikkati çeken Turan, "Türkiye'de 3 bine yakın Bangladeşli subay yetiştirdik." dedi.

Turan, ne zaman kara, deniz, hava karargahlarına gitse çok sayıda Bangladeşli subayın kendisiyle Türkçe konuştuğunu aktararak, son dönemde Bangladeş'in, Türkiye'den askeri teçhizat ve silah sistemleri de tedarik etmeye başladığını anlattı.

İki ülke arasında son dönemde dört önemli temas gerçekleştiğini ve bunlardan birinin Bangladeş'in temin ettiği Türk İHA'ları ile ilgili olduğunu dile getiren Turan, "Şu anda Bangladeş dahil birçok ülkede döviz sıkıntısı var. Bu yüzden savunma sanayi iş birliğimizi yavaşlattık. Ancak Bangladeş güçlü ekonomisine döner dönmez yeniden eski gücüne kavuşacaktır." değerlendirmesini yaptı.

- İNŞAAT SEKTÖRÜ

Dünyanın en iyi 250 inşaat firmasından 45'inin Türkiye'ye ait olduğunu söyleyen Turan, Bangladeş'in Türk inşaat firmalarından faydalanabileceğini vurguladı.

Turan, ilk defa bir Türk şirketinin Bangladeş'teki bir otoyolun bir kısmının inşası için sözleşme imzaladığını belirterek, "Bu bir başlangıç. Bangladeş'te kamu-özel ortaklığı (PPP) projesi için hükümetler arası anlaşma imzalamayı planlıyoruz. Bu anlaşma inşaat sektöründe gelecekte işbirliğinin yolunu açacaktır." dedi.

- TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜ

Türk dizilerinin, dilinin ve kültürünün Bangladeş'teki popülaritesine değinen Turan, Ankara'nın, yakında Dakka'da bir kültür merkezi kuracağını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu alanda fazla ilerleme kaydedilemediğine dikkati çeken Turan, "Dakka'da bir Yunus Emre Kültür Merkezinin olması harika olur diye düşünüyorum çünkü burası halklar arası iletişimi güçlendirmek için Türkçe dil eğitimleri ve kültürel etkinlikler düzenleyecek." şeklinde konuştu.

Turan, Bangladeş'e Ankara veya İstanbul'da kültür enstitüsü kurmasını önerdiğini ve bu teklife sıcak bakıldığını aktardı.

- ORTAK İŞ FORUMU

Türkiye ile Bangladeş arasındaki ikili ticaretin gelişmesi için bir forumun gerekliliğinin altını çizen Turan, yakın zamanda ortak bir iş forumu kurulacağını belirterek, "Şimdi 13 büyük şirket, Bangladeş-Türkiye İş Forumunun kurucu üyeleri olacak. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine vesile olmalarını temenni ediyoruz." dedi.